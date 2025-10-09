Атаки РФ на Дніпропетровщину: увечері у Дніпрі лунали вибухи, на Нікопольщині поранено чоловіка, пошкоджено підприємство, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 9 жовтня російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області, увечері вибухи лунали в Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що ввечері гучно було у Дніпрі. Всі деталі з'ясовуються.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Протягом дня агресор атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Бив артилерією та FPV-дронами.



Унаслідок ворожих атак пПостраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.



Пошкоджене підприємство. Зайнялися будівля, що не експлуатується, і приватна оселя. Ще 4 будинки – понівечені. Побиті й господарська споруда, лінії елекропередач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Дніпропетровщини: пошкоджені підприємство, будинок, гараж та господарська споруда. ФОТОрепортаж













