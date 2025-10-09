Атаки РФ на Дніпропетровщину: увечері у Дніпрі лунали вибухи, на Нікопольщині поранено чоловіка, пошкоджено підприємство, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 9 жовтня російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області, увечері вибухи лунали в Дніпрі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що ввечері гучно було у Дніпрі. Всі деталі з'ясовуються.
Протягом дня агресор атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Бив артилерією та FPV-дронами.
Унаслідок ворожих атак пПостраждав 68-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Пошкоджене підприємство. Зайнялися будівля, що не експлуатується, і приватна оселя. Ще 4 будинки – понівечені. Побиті й господарська споруда, лінії елекропередач.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль