Наслідки обстрілів Дніпропетровщини: пошкоджені підприємство, будинок, гараж та господарська споруда. ФОТОрепортаж

Впродовж доби 8 жовтня армія РФ завдала понад трьох десятків ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Била артилерією та FPV-дронами по Нікополю, Марганцю, селах Мирівської та Покровської сільської громади, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські опрацювали понад 60 повідомлень про обстріли. На місця були скеровані слідчо-оперативні групи. В ході обстеження уражених територій слідчі вилучили речові докази та задокументували пошкодження території та будівель підприємства, приватного будинку, гаража та господарської споруди, яка вигоріла вщент.

Внаслідок атаки ударними БпЛА по Межівській та Покровській громаді Синельниківського району руйнувань та пошкоджень зазнали приватні будинки.











