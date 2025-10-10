УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
3 410 11

Масований обстріл енергетики на Київщині: без світла Бровари та Бориспіль. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі ворог масована атакував Київщину ракетами різних типів та ударними дронами, поцілив по на енергетичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"Наразі знеструмлено близько 28 000 родин у Броварському та Бориспільському районах. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання, а об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори", - ідеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У населених пунктах розгортаються пункти незламності, оснащені всім необхідним для допомоги населенню. Робота координується разом із рятувальниками, поліцією та місцевою владою для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

В Броварах атака пошкодила три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено і два пошкоджено, фасади багатоповерхівок посічені, вибито вікна. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масовані атаки РФ на Дніпро, Кам’янське та Криворіжжя: постраждав чоловік, збито 60 БпЛА

Київщина
Київщина
Київщина

Автор: 

Бориспіль (1151) Бровари (283) Київська область (4301) обстріл (31274) Бориспільський район (45) Броварський район (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
https://www.facebook.com/alexnoiyit Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid028unFQ845gTRZsHozkLF5BCQoCW3nGB7ok11tVFSjSz1LK7LT7F1dP3NFiiEK8yCZl 5 ч. ·

Все як завжди - давно передбачувано та прогнозовано будь якою людиною, яка думає головою, а не дупою. І все одно для наших посадовців - чергові масовані точні удари по критичній інфраструктурі виявились "неочікуваними". Не пронесло, як вони реально думали, виводячи мільйони доларів за кордон, що вкрали на захисті енергетики та логістичної інфраструктури.
Одна атака на місто і все, світла немає. Ось і результат керування всієї купи "керманичів" всіх рівнів. Необучаємі пихаті довбні та крадії.
показати весь коментар
10.10.2025 08:26 Відповісти
+4
Zекурва, чому нема масованого удару по Москві? Своїх дружбанів не чипаєш?
показати весь коментар
10.10.2025 08:27 Відповісти
+3
показати весь коментар
10.10.2025 08:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Більше потужних відео
показати весь коментар
10.10.2025 08:25 Відповісти
Сегодня московиты от гребут! Солнце ликий вечерним видосиком расскажет им какой он грозный и какой страшный будет его ответ! Кстати, а где тот маджахед, что говорил о тройной защите электростанций?!
показати весь коментар
10.10.2025 08:45 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid028unFQ845gTRZsHozkLF5BCQoCW3nGB7ok11tVFSjSz1LK7LT7F1dP3NFiiEK8yCZl 5 ч. ·

Все як завжди - давно передбачувано та прогнозовано будь якою людиною, яка думає головою, а не дупою. І все одно для наших посадовців - чергові масовані точні удари по критичній інфраструктурі виявились "неочікуваними". Не пронесло, як вони реально думали, виводячи мільйони доларів за кордон, що вкрали на захисті енергетики та логістичної інфраструктури.
Одна атака на місто і все, світла немає. Ось і результат керування всієї купи "керманичів" всіх рівнів. Необучаємі пихаті довбні та крадії.
показати весь коментар
10.10.2025 08:26 Відповісти
Тупі пафосні дописи диванних експертів. Нехай "експерт" пояснить, як можна захистити ТЕЦ, окрім ППО, яка ніколи не дасть 100%. Суспільство деградує...
показати весь коментар
10.10.2025 08:57 Відповісти
буржуї з 2022 надали нам овердохера обладнання для рознесення та приховування генерації енергії.
але все потонуло в унітазі міндіча!!!!
показати весь коментар
10.10.2025 09:28 Відповісти
Zекурва, чому нема масованого удару по Москві? Своїх дружбанів не чипаєш?
показати весь коментар
10.10.2025 08:27 Відповісти
Фламіндічі ще не зклепані
показати весь коментар
10.10.2025 08:39 Відповісти
Нелох думает, что его вечерние видосики намного страшней ракет!
показати весь коментар
10.10.2025 08:46 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 08:33 Відповісти
Зате в нас вже до виборів готуються і крісла з чемоданами ділять
показати весь коментар
10.10.2025 09:13 Відповісти
 
 