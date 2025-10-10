Масований обстріл енергетики на Київщині: без світла Бровари та Бориспіль. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Уночі ворог масована атакував Київщину ракетами різних типів та ударними дронами, поцілив по на енергетичній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"Наразі знеструмлено близько 28 000 родин у Броварському та Бориспільському районах. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання, а об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори", - ідеться в повідомленні.
У населених пунктах розгортаються пункти незламності, оснащені всім необхідним для допомоги населенню. Робота координується разом із рятувальниками, поліцією та місцевою владою для якнайшвидшої стабілізації ситуації.
В Броварах атака пошкодила три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено і два пошкоджено, фасади багатоповерхівок посічені, вибито вікна. На щастя, постраждалих серед населення немає.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid028unFQ845gTRZsHozkLF5BCQoCW3nGB7ok11tVFSjSz1LK7LT7F1dP3NFiiEK8yCZl 5 ч. ·
Все як завжди - давно передбачувано та прогнозовано будь якою людиною, яка думає головою, а не дупою. І все одно для наших посадовців - чергові масовані точні удари по критичній інфраструктурі виявились "неочікуваними". Не пронесло, як вони реально думали, виводячи мільйони доларів за кордон, що вкрали на захисті енергетики та логістичної інфраструктури.
Одна атака на місто і все, світла немає. Ось і результат керування всієї купи "керманичів" всіх рівнів. Необучаємі пихаті довбні та крадії.
але все потонуло в унітазі міндіча!!!!