Масований обстріл енергетики на Київщині: без світла Бровари та Бориспіль. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі ворог масована атакував Київщину ракетами різних типів та ударними дронами, поцілив по на енергетичній інфраструктурі.

"Наразі знеструмлено близько 28 000 родин у Броварському та Бориспільському районах. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання, а об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори", - ідеться в повідомленні.

У населених пунктах розгортаються пункти незламності, оснащені всім необхідним для допомоги населенню. Робота координується разом із рятувальниками, поліцією та місцевою владою для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

В Броварах атака пошкодила три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено і два пошкоджено, фасади багатоповерхівок посічені, вибито вікна. На щастя, постраждалих серед населення немає.

