Сильні вибухи пролунали в окупованому Донецьку: повідомляється про атаку дронів, у місті вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО
Ввечері суботи, 11 жовтня, в окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи під час дронової атаки. У місті сталася велика пожежа.
Про це повідомляють російські пабліки, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що пожежа сталася в районі гіпермаркету "Сігма-ленд" (колишнього "Ашану") біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
У мережі пишуть, що масштабне займання виникло внаслідок прильоту дрона.
