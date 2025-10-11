УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3809 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака БпЛА на Донецьк
2 147 10

Сильні вибухи пролунали в окупованому Донецьку: повідомляється про атаку дронів, у місті вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Ввечері суботи, 11 жовтня, в окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи під час дронової атаки. У місті сталася велика пожежа.

Про це повідомляють російські пабліки, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що пожежа сталася в районі гіпермаркету "Сігма-ленд" (колишнього "Ашану") біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика! 

У мережі пишуть, що масштабне займання виникло внаслідок прильоту дрона.

пожежа в Донецьку
Фото: соцмережі
пожежа в Донецьку
Фото: соцмережі

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

вибух (4643) Донецьк (961) пожежа (4438) Донецька область (9789) Донецький район (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
11 лет бимбили бимбасс
показати весь коментар
12.10.2025 00:05 Відповісти
+9
якісь вони там нелякані: у сховище не біжать, між стінами не ховаються... Знімають бозна з якого поверху...
показати весь коментар
12.10.2025 00:08 Відповісти
+7
бо всі розуміють (принаймні глибоко в душі), що ЗСУ не бомбить мирні об'єкти.
показати весь коментар
12.10.2025 00:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
11 лет бимбили бимбасс
показати весь коментар
12.10.2025 00:05 Відповісти
якісь вони там нелякані: у сховище не біжать, між стінами не ховаються... Знімають бозна з якого поверху...
показати весь коментар
12.10.2025 00:08 Відповісти
бо всі розуміють (принаймні глибоко в душі), що ЗСУ не бомбить мирні об'єкти.
показати весь коментар
12.10.2025 00:33 Відповісти
А в них хіба є душа...?
показати весь коментар
12.10.2025 01:42 Відповісти
"Данбят Бамбас!" Це добре,бо зовсім страх втратили,ублюдки.
показати весь коментар
12.10.2025 00:41 Відповісти
Дамбілі,дамбілі і нє видамбілі....Добре..
показати весь коментар
12.10.2025 01:05 Відповісти
Якийсь військовий об'єкт, бо чути вторинні вибухи.
показати весь коментар
12.10.2025 01:16 Відповісти
То упаковка от печенек Рошен рванула
показати весь коментар
12.10.2025 02:02 Відповісти
 
 