РУС
Новости Фото Атака БПЛА на Донецк
5 699 17

Сильные взрывы прогремели в оккупированном Донецке: сообщается об атаке дронов, в городе бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО

Вечером субботы, 11 октября, в оккупированном Донецке прогремели сильные взрывы во время дроновой атаки. В городе произошел крупный пожар.

Об этом сообщают российские паблики, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что пожар произошел в районе гипермаркета "Сигма-ленд" (бывшего "Ашана") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.

В сети пишут, что масштабное возгорание возникло в результате прилета дрона.

пожар в Донецке
Фото: соцсети
пожар в Донецке
Фото: соцсети

Автор: 

взрыв (6929) Донецьк (6336) пожар (6050) Донецкая область (10972) Донецкий район (33)
Топ комментарии
+28
11 лет бимбили бимбасс
12.10.2025 00:05 Ответить
12.10.2025 00:05 Ответить
+23
якісь вони там нелякані: у сховище не біжать, між стінами не ховаються... Знімають бозна з якого поверху...
12.10.2025 00:08 Ответить
12.10.2025 00:08 Ответить
+21
бо всі розуміють (принаймні глибоко в душі), що ЗСУ не бомбить мирні об'єкти.
12.10.2025 00:33 Ответить
12.10.2025 00:33 Ответить
11 лет бимбили бимбасс
12.10.2025 00:05 Ответить
12.10.2025 00:05 Ответить
БЛін ... Теперича до нестачі води , ще й намічаєтьсся діарея... Тривожно , однако ... ***** , введи !!!! Бамас вже заі""" вся кормить всю Україну і Галактіку вцілому...
12.10.2025 04:30 Ответить
12.10.2025 04:30 Ответить
якісь вони там нелякані: у сховище не біжать, між стінами не ховаються... Знімають бозна з якого поверху...
12.10.2025 00:08 Ответить
12.10.2025 00:08 Ответить
бо всі розуміють (принаймні глибоко в душі), що ЗСУ не бомбить мирні об'єкти.
12.10.2025 00:33 Ответить
12.10.2025 00:33 Ответить
А в них хіба є душа...?
12.10.2025 01:42 Ответить
12.10.2025 01:42 Ответить
і світло в них є..
12.10.2025 06:36 Ответить
12.10.2025 06:36 Ответить
"Данбят Бамбас!" Це добре,бо зовсім страх втратили,ублюдки.
12.10.2025 00:41 Ответить
12.10.2025 00:41 Ответить
Дамбілі,дамбілі і нє видамбілі....Добре..
12.10.2025 01:05 Ответить
12.10.2025 01:05 Ответить
Якийсь військовий об'єкт, бо чути вторинні вибухи.
12.10.2025 01:16 Ответить
12.10.2025 01:16 Ответить
То упаковка от печенек Рошен рванула
12.10.2025 02:02 Ответить
12.10.2025 02:02 Ответить
Это котик диски с " сватами" так взрываются! Только такое дерьмо может так гореть! А ты бегом пить таблетки и смотреть марафон, сегодня у таких как ты праздник, солнце ликий будет вам сказки рассказывать!
12.10.2025 07:54 Ответить
12.10.2025 07:54 Ответить
"Стрілкотня" горить... Скоріш всього - на території ТЦ розмістили склад зі стрілковими ************... Але й кулемети по дронах працюють...
12.10.2025 03:29 Ответить
12.10.2025 03:29 Ответить
10 рокфв дамбілі та нарешті кудись влучили..
я бачу що світло в них є...
Чому???
Без Томагавків не дотягуємось до ТЕЦ??
12.10.2025 06:35 Ответить
12.10.2025 06:35 Ответить
А яке щире захоплення чується у голосі за кадром!
12.10.2025 07:40 Ответить
12.10.2025 07:40 Ответить
Шо то я не пойму, почему там свет горит...это явный непорядок а вот то что вата горит это хорошо...
12.10.2025 09:16 Ответить
12.10.2025 09:16 Ответить
 
 