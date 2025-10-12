5 699 17
Сильные взрывы прогремели в оккупированном Донецке: сообщается об атаке дронов, в городе бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО
Вечером субботы, 11 октября, в оккупированном Донецке прогремели сильные взрывы во время дроновой атаки. В городе произошел крупный пожар.
Об этом сообщают российские паблики, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что пожар произошел в районе гипермаркета "Сигма-ленд" (бывшего "Ашана") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.
В сети пишут, что масштабное возгорание возникло в результате прилета дрона.
я бачу що світло в них є...
Чому???
Без Томагавків не дотягуємось до ТЕЦ??