УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8192 відвідувача онлайн
Новини Фото Замінування потягів
452 0

Через повідомлення про замінування зупиняли потяг на Івано-Франківщині: пасажирів евакуювали. ФОТО

У неділю, 12 жовтня, на Івано-Франківщині потяг "Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя" зупиняли на станції "Бурштин" через повідомлення про замінування. Пасажирів перевели у безпечні місця. Після обстеження потягу поліція не виявила жодних вибухонебезпечних предметів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух потяга зупинили на залізничній станції "Бурштин" близько 17:00, а пасажирів перевели у безпечні місця. На місці працюють вибухотехніки, кінологи з службовими собаками та всі інші відповідні служби, які проводять перевірку", - сказано в повідомленні.

потяг

Згодом правоохоронці повідомили, що після обстеження ними потягу жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено.

потяг

Поїзд повернувся до звичного курсування.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Івано-Франківськ (537) мінування (1222) потяг (2039) Івано-Франківська область (992) Івано-Франківський район (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 