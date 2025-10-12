Через повідомлення про замінування зупиняли потяг на Івано-Франківщині: пасажирів евакуювали. ФОТО

У неділю, 12 жовтня, на Івано-Франківщині потяг "Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя" зупиняли на станції "Бурштин" через повідомлення про замінування. Пасажирів перевели у безпечні місця. Після обстеження потягу поліція не виявила жодних вибухонебезпечних предметів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух потяга зупинили на залізничній станції "Бурштин" близько 17:00, а пасажирів перевели у безпечні місця. На місці працюють вибухотехніки, кінологи з службовими собаками та всі інші відповідні служби, які проводять перевірку", - сказано в повідомленні.

Згодом правоохоронці повідомили, що після обстеження ними потягу жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено.

Поїзд повернувся до звичного курсування.

