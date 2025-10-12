Из-за сообщения о заминировании остановили поезд в Ивано-Франковской области: пассажиров эвакуировали. ФОТО

В воскресенье, 12 октября, на Ивано-Франковщине поезд "Чернівці - Івано-Франківск - Запоріжжя" останавливали на станции "Бурштин" из-за сообщения о заминировании. Пассажиров перевели в безопасные места. После обследования поезда полиция не обнаружила никаких взрывоопасных предметов.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение поезда остановили на железнодорожной станции "Бурштин" около 17:00, а пассажиров перевели в безопасные места. На месте работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками и все другие соответствующие службы, которые проводят проверку", - сказано в сообщении.

Впоследствии правоохранители сообщили, что после обследования ими поезда никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Поезд вернулся к привычному курсированию.

