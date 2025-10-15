УКР
Окупанти повторно ув’язнили кримського татарина Ленура Халілова, звільненого з колонії через важкий стан здоров’я, - "Кримська солідарність"

57-річного Ленура Халілова, колишнього голову незалежної мусульманської громади "Алушта", якого раніше засудили до 18 років ув’язнення у так званій справі "алуштинської групи" Хізб ут-Тахрір і звільнили в серпні через тяжкий стан здоров’я, знову заарештовали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Кримській солідарності" повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Адвокат, як зазначається, брав участь у засіданні Залізничного районного суду Сімферополя через відеозв’язок.

Він зазначив, що на початку вересня прокурор, радник юстиції Н.С. Рязанов подав апеляцію на рішення Ісакогорського райсуду Архангельська про звільнення Халілова. Прокурор стверджував, що суд нібито не врахував "ставлення засудженого до лікування, його поточний стан, умови в колонії та наявність родичів, які могли б доглядати за ним". Рак печінки він назвав "формальною хворобою", а Халілова - "особливо небезпечним злочинцем".

Ленур Халілов

Раніше у Халілова діагностували первинний рак печінки з метастазами у лімфовузли, хронічний гепатит C, гіпертонію II ступеня, численні кісти печінки, кісту лівої нирки та камені в нирках.

Курбедінов наголосив, що окупанти порушують конституційні права політв’язня.

Зауважимо, що Ленур Халілов - засновник мусульманської громади "Алушта". 10 червня 2019 року його і ще трьох кримських татар затримали після обшуків за місцем проживання, звинувативши у належності до ісламської політичної партії, яка в Росії заборонена.

Крим (14276) політв'язні (1364) кримські татари (2005)
Кілька віків тому, казанські татари дали влучне і напрочуд правильне прізвисько московитським окупантам живодерам - кацапи. Приклеїлось на віки - не віддереш, але і самі кацапи стараються підтверджуючи своє реноме, так би мовити репутацію.
