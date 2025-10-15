Оккупанты повторно арестовали крымского татарина Ленура Халилова, освобожденного из колонии из-за тяжелого состояния здоровья, - "Крымская солидарность"

57-летнего Ленура Халилова, бывшего председателя независимой мусульманской общины "Алушта", которого ранее приговорили к 18 годам заключения по так называемому делу "алуштинской группы" Хизб ут-Тахрир и освободили в августе из-за тяжелого состояния здоровья, снова арестовали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Крымской солидарности" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Адвокат, как отмечается, участвовал в заседании Железнодорожного районного суда Симферополя через видеосвязь.

Он отметил, что в начале сентября прокурор, советник юстиции Н.С. Рязанов подал апелляцию на решение Исакогорского райсуда Архангельска об освобождении Халилова. Прокурор утверждал, что суд якобы не учел "отношение осужденного к лечению, его текущее состояние, условия в колонии и наличие родственников, которые могли бы ухаживать за ним". Рак печени он назвал "формальной болезнью", а Халилова - "особо опасным преступником".

Ранее у Халилова диагностировали первичный рак печени с метастазами в лимфоузлы, хронический гепатит C, гипертонию II степени, многочисленные кисты печени, кисту левой почки и камни в почках.

Курбединов отметил, что оккупанты нарушают конституционные права политзаключенного.

Заметим, что Ленур Халилов - основатель мусульманской общины "Алушта". 10 июня 2019 года его и еще трех крымских татар задержали после обысков по месту жительства, обвинив в принадлежности к исламской политической партии, которая в России запрещена.

