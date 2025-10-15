УКР
Виставку полеглого воїна та митця Остапа Бринського "Алієнізація свідомості" відкрили у Києві. ФОТОрепортаж

У культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії відбулася виставка робіт полеглого воїна та митця Остапа Бринського, який був випускником НаУКМА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У виставці під назвою "Алієнізація свідомості" - це 23 роботи, які, за словами дружини полеглого захисника Младени Качурець, жодного разу не експонувалися за його життя.

Роботи полеглого воїна та митця Бринського презентували у Києві

Також під час заходу збирали внески на стипендію пам'яті Остапа Бринського.

Колекцію презентували у Львові та Івано-Франківську.

Рідні, друзі та колеги Остапа Бринського були присутні на заході, ділилися своїми спогадами про митця та воїна.

"На жаль, я не знала Остапа за життя. І коли пізнаєш людину, коли її вже немає... але з іншого боку: такі виставки, як ця, якраз є живою пам'яттю про героя, завдяки якому ми тут. Завдяки якому ми можемо займатися творчістю, навчатися і навчати", - каже керівниця культурно-мистецького центру Києво-Могилянської академії Владислава Осьмак.

Владислава Осьмак та дружина Остапа Бринського Младена Качурець
Владислава Осьмак та дружина Остапа Бринського Младена Качурець

"Ми знайшли всі роботи вже після того, коли Остап загинув. Родина не мала уявлення, скільки всього в нього було картин. Це було надзвичайно приголомшливим відкриттям. Мені було дуже важливо привезти цілу колекцію у Києво-Могилянську академію. Тут пройшло дуже насичене його студентське життя, тут ми з ним познайомилися. Для мене дуже багато означає, що ці роботи приїхали сюди", - зазначила дружина.

Роботи полеглого воїна та митця Бринського презентували у Києві
Ліворуч - портрет митця і воїна у виконанні художника Нікіти Тітова, праворуч - робота Остапа Бринського

Бринський створював роботи у стилі аналогового піксель-арту на тему інопланетян. У деяких з них фігурують відомі персонажі з ігор та мультсеріалів, зокрема Супер Маріо та робот Бендер на червоно-чорному тлі (картина "Герой нашого часу").

Роботи полеглого воїна та митця Бринського презентували у Києві

На події продавали наліпки, футболки, екоторбинки та інший мерч з роботами Остапа Бринського. Прибуток спрямують на наповнення меморіальної стипендії для студентів магістерської програми "Антикорупційні студії" у Києво-Могилянській академії. Також внесок можна зробити на рахунок "Києво-Могилянської фундації".

Роботи полеглого воїна та митця Бринського презентували у Києві

"Остап був аналітиком і остання його діяльність до повномасштабного вторгнення - це робота в благодійному фонді "Пацієнти України". Остап також був одним з кращим випускників тоді ще сертифікатної програми "Антикорупційні студії". Я вважаю, що надзвичайно важливо виховувати покоління інших людей, які будуть продовжувати його справу і робити все, щоб нам в Україні жилося краще і ми рухалися вперед", - зазначила дружина воїна Младена Качурець.

Роботи полеглого воїна та митця Бринського презентували у Києві

Виставка триватиме у культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії до 31 жовтня 2025 року.

Остап Бринський

19 серпня 2023 року Остап Бринський загинув у бою проти російських загарбників під Бахмутом. Рік та 2 місяці він боронив Україну. Його життя обірвав уламок ворожої міни.

Роботи полеглого воїна та митця Бринського презентували у Києві

У захисника залишилися дружина та донька Соломія.

Спогади близьких та друзів Остапа Бринського читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

виставка (290) мистецтво (140) Києво-Могилянська академія (44) пам’ять (1197) військовослужбовці (4971)
А мальовидла в нього таки ж нетупі…

Шкода всіх полеглих, а талановитих якось по-особливому.
