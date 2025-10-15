Виставку полеглого воїна та митця Остапа Бринського "Алієнізація свідомості" відкрили у Києві. ФОТОрепортаж

У культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії відбулася виставка робіт полеглого воїна та митця Остапа Бринського, який був випускником НаУКМА.

У виставці під назвою "Алієнізація свідомості" - це 23 роботи, які, за словами дружини полеглого захисника Младени Качурець, жодного разу не експонувалися за його життя.

Також під час заходу збирали внески на стипендію пам'яті Остапа Бринського.

Колекцію презентували у Львові та Івано-Франківську.

Рідні, друзі та колеги Остапа Бринського були присутні на заході, ділилися своїми спогадами про митця та воїна.

"На жаль, я не знала Остапа за життя. І коли пізнаєш людину, коли її вже немає... але з іншого боку: такі виставки, як ця, якраз є живою пам'яттю про героя, завдяки якому ми тут. Завдяки якому ми можемо займатися творчістю, навчатися і навчати", - каже керівниця культурно-мистецького центру Києво-Могилянської академії Владислава Осьмак.

Владислава Осьмак та дружина Остапа Бринського Младена Качурець

"Ми знайшли всі роботи вже після того, коли Остап загинув. Родина не мала уявлення, скільки всього в нього було картин. Це було надзвичайно приголомшливим відкриттям. Мені було дуже важливо привезти цілу колекцію у Києво-Могилянську академію. Тут пройшло дуже насичене його студентське життя, тут ми з ним познайомилися. Для мене дуже багато означає, що ці роботи приїхали сюди", - зазначила дружина.

Ліворуч - портрет митця і воїна у виконанні художника Нікіти Тітова, праворуч - робота Остапа Бринського

Бринський створював роботи у стилі аналогового піксель-арту на тему інопланетян. У деяких з них фігурують відомі персонажі з ігор та мультсеріалів, зокрема Супер Маріо та робот Бендер на червоно-чорному тлі (картина "Герой нашого часу").

На події продавали наліпки, футболки, екоторбинки та інший мерч з роботами Остапа Бринського. Прибуток спрямують на наповнення меморіальної стипендії для студентів магістерської програми "Антикорупційні студії" у Києво-Могилянській академії. Також внесок можна зробити на рахунок "Києво-Могилянської фундації".

"Остап був аналітиком і остання його діяльність до повномасштабного вторгнення - це робота в благодійному фонді "Пацієнти України". Остап також був одним з кращим випускників тоді ще сертифікатної програми "Антикорупційні студії". Я вважаю, що надзвичайно важливо виховувати покоління інших людей, які будуть продовжувати його справу і робити все, щоб нам в Україні жилося краще і ми рухалися вперед", - зазначила дружина воїна Младена Качурець.

Виставка триватиме у культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії до 31 жовтня 2025 року.

Остап Бринський

19 серпня 2023 року Остап Бринський загинув у бою проти російських загарбників під Бахмутом. Рік та 2 місяці він боронив Україну. Його життя обірвав уламок ворожої міни.

У захисника залишилися дружина та донька Соломія.

