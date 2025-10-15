Выставку павшего воина и художника Остапа Бринского "Аллиенизация сознания" открыли в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В культурно-художественном центре Киево-Могилянской академии состоялась выставка работ павшего воина и художника Остапа Бринского, который был выпускником НаУКМА.

В выставке под названием "Алиенизация сознания" - это 23 работы, которые, по словам жены павшего защитника Младены Качурец, ни разу не экспонировались при его жизни.

Также во время мероприятия собирали взносы на стипендию памяти Остапа Бринского.

Коллекцию презентовали во Львове и Ивано-Франковске.

Родные, друзья и коллеги Остапа Бринского присутствовали на мероприятии, делясь своими воспоминаниями о художнике и воине.

"К сожалению, я не знала Остапа при жизни. И когда узнаешь человека, когда его уже нет... но с другой стороны: такие выставки, как эта, как раз являются живой памятью о герое, благодаря которому мы здесь. Благодаря которому мы можем заниматься творчеством, учиться и учить", - говорит руководитель культурно-художественного центра Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак.

Владислава Осьмак и жена Остапа Брынского Младена Качурец

"Мы нашли все работы уже после того, когда Остап погиб. Семья не имела представления, сколько всего у него было картин. Это было чрезвычайно потрясающим открытием. Мне было очень важно привезти целую коллекцию в Киево-Могилянскую академию. Здесь прошла очень насыщенная его студенческая жизнь, здесь мы с ним познакомились. Для меня очень много значит, что эти работы приехали сюда", - отметила жена.

Слева - портрет художника и воина в исполнении художника Никиты Титова, справа - работа Остапа Брынского

Брынский создавал работы в стиле аналогового пиксель-арта на тему инопланетян. В некоторых из них фигурируют известные персонажи из игр и мультсериалов, в частности Супер Марио и робот Бендер на красно-черном фоне (картина "Герой нашего времени").

На событии продавали наклейки, футболки, экосумки и другой мерч с работами Остапа Бринского. Прибыль направят на наполнение мемориальной стипендии для студентов магистерской программы "Антикоррупционные студии" в Киево-Могилянской академии. Также взнос можно сделать на счет "Киево-Могилянской фундации".

"Остап был аналитиком и последняя его деятельность до полномасштабного вторжения - это работа в благотворительном фонде "Пациенты Украины". Остап также был одним из лучшим выпускников тогда еще сертификатной программы "Антикоррупционные студии". Я считаю, что чрезвычайно важно воспитывать поколение других людей, которые будут продолжать его дело и делать все, чтобы нам в Украине жилось лучше и мы двигались вперед", - отметила жена воина Младена Качурец.

Выставка продлится в культурно-художественном центре Киево-Могилянской академии до 31 октября 2025 года.

Остап Бринский

19 августа 2023 года Остап Бринский погиб в бою против российских захватчиков под Бахмутом. Год и 2 месяца он защищал Украину. Его жизнь оборвал обломок вражеской мины.

У защитника остались жена и дочь Соломия.

