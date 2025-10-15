РУС
Выставку павшего воина и художника Остапа Бринского "Аллиенизация сознания" открыли в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В культурно-художественном центре Киево-Могилянской академии состоялась выставка работ павшего воина и художника Остапа Бринского, который был выпускником НаУКМА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В выставке под названием "Алиенизация сознания" - это 23 работы, которые, по словам жены павшего защитника Младены Качурец, ни разу не экспонировались при его жизни.

Работы павшего воина и художника Бринского представили в Киеве

Также во время мероприятия собирали взносы на стипендию памяти Остапа Бринского.

Коллекцию презентовали во Львове и Ивано-Франковске.

Родные, друзья и коллеги Остапа Бринского присутствовали на мероприятии, делясь своими воспоминаниями о художнике и воине.

"К сожалению, я не знала Остапа при жизни. И когда узнаешь человека, когда его уже нет... но с другой стороны: такие выставки, как эта, как раз являются живой памятью о герое, благодаря которому мы здесь. Благодаря которому мы можем заниматься творчеством, учиться и учить", - говорит руководитель культурно-художественного центра Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак.

Владислава Осьмак и жена Остапа Бринского Младена Качурец
Владислава Осьмак и жена Остапа Брынского Младена Качурец

"Мы нашли все работы уже после того, когда Остап погиб. Семья не имела представления, сколько всего у него было картин. Это было чрезвычайно потрясающим открытием. Мне было очень важно привезти целую коллекцию в Киево-Могилянскую академию. Здесь прошла очень насыщенная его студенческая жизнь, здесь мы с ним познакомились. Для меня очень много значит, что эти работы приехали сюда", - отметила жена.

Работы павшего воина и художника Бринского представили в Киеве
Слева - портрет художника и воина в исполнении художника Никиты Титова, справа - работа Остапа Брынского

Брынский создавал работы в стиле аналогового пиксель-арта на тему инопланетян. В некоторых из них фигурируют известные персонажи из игр и мультсериалов, в частности Супер Марио и робот Бендер на красно-черном фоне (картина "Герой нашего времени").

Работы павшего воина и художника Бринского представили в Киеве

На событии продавали наклейки, футболки, экосумки и другой мерч с работами Остапа Бринского. Прибыль направят на наполнение мемориальной стипендии для студентов магистерской программы "Антикоррупционные студии" в Киево-Могилянской академии. Также взнос можно сделать на счет "Киево-Могилянской фундации".

Работы павшего воина и художника Бринского представили в Киеве

"Остап был аналитиком и последняя его деятельность до полномасштабного вторжения - это работа в благотворительном фонде "Пациенты Украины". Остап также был одним из лучшим выпускников тогда еще сертификатной программы "Антикоррупционные студии". Я считаю, что чрезвычайно важно воспитывать поколение других людей, которые будут продолжать его дело и делать все, чтобы нам в Украине жилось лучше и мы двигались вперед", - отметила жена воина Младена Качурец.

Работы павшего воина и художника Бринского представили в Киеве

Выставка продлится в культурно-художественном центре Киево-Могилянской академии до 31 октября 2025 года.

Остап Бринский

19 августа 2023 года Остап Бринский погиб в бою против российских захватчиков под Бахмутом. Год и 2 месяца он защищал Украину. Его жизнь оборвал обломок вражеской мины.

Работы павшего воина и художника Бринского представили в Киеве

У защитника остались жена и дочь Соломия.

Воспоминания близких и друзей Остапа Брынского читайте в материале Цензор.НЕТ.

выставка (451) искусство (255) Киево-Могилянская академия (105) память (1505) военнослужащие (6332)
А мальовидла в нього таки ж нетупі…

Шкода всіх полеглих, а талановитих якось по-особливому.
