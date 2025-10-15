Затримано ворожого коригувальника, який готував нову ракетно-дронову атаку по Одесі, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента в Одесі. На замовлення ФСБ він збирав координати для нової ракетно-дронової атаки рашистів по місту.

Як зазначається, щоб скоригувати комбінований удар, ворог завербував 52-річного одесита, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував свої заклики до захоплення регіону в "Однокласниках".

Які дані зрадник передавав ворогу?

Після вербування фігурант відстежував позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір регіону.

"Для цього він на власному авто об’їжджав різні райони обласного центру під час повітряних тривог та намагався зафіксувати роботу вітчизняної ППО. Також агент фотографував оборонні укріплення та місця зосередження особового складу українських військ на морському узбережжі", - пояснили в СБУ.

Зібрані відомості фігурант передавав кадровому співробітнику фсб, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.

Служба безпеки затримала агента і вилучила у нього смартфон зі "звітами" для окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що зраднику загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

