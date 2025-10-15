Затримано ворожого агента, який наводив авіабомби на позиції ЗСУ та штурмовиків Нацполіції на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного російського агента у Донецькій області. На замовлення ФСБ він коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Краматорську та його околицях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Які дані зрадник передавав ворогу?

Як зазначається, за координатами цього фігуранта окупанти сподівалися вдарити по запасних командних пунктах і логістичних складах ЗСУ та штурмової бригади "Лють" Нацполіції, які воюють на східному фронті.

"Щоб розвідати "потрібні" об’єкти, фсб завербувала 52-річного місцевого безробітного. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах", - пояснили в СБУ.

Для виконання ворожого завдання агент обходив територію громади та позначав на гугл-картах об’єкти з найбільшим зосередженням особового складу і військової техніки.

Також він фіксував адреси будівель та закритих територій, де, на його думку, могли зберігатися зброя, боєприпаси та амуніція українських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано громадянина РФ, який вступив до Сил оборони та коригував ракетні удари РФ по Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як зрадника вдалося викрити?

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого поплічника і провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Начальника ТЦК затримали на хабарі $2000 за "вирішення питань" військового обліку на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що йому загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ