Задержан вражеский агент, который наводил авиабомбы на позиции ВСУ и штурмовиков Нацполиции в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Донецкой области. По заказу ФСБ он корректировал ракетно-бомбовые и дроновые атаки рашистов по Краматорску и его окрестностям.

Какие данные предатель передавал врагу?

Как отмечается, по координатам этого фигуранта оккупанты надеялись ударить по запасным командным пунктам и логистическим складам ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции, которые воюют на восточном фронте.

"Чтобы разведать "нужные" объекты, фсб завербовала 52-летнего местного безработного. Во внимание российской спецслужбы он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах", - пояснили в СБУ.

Для выполнения вражеского задания агент обходил территорию громады и обозначал на гугл-картах объекты с наибольшим сосредоточением личного состава и военной техники.

Также он фиксировал адреса зданий и закрытых территорий, где, по его мнению, могли храниться оружие, боеприпасы и амуниция украинских войск.

Как предателя удалось разоблачить?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеского пособника и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

На финальном этапе спецоперации агента задержали. Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что ему грозит?

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

