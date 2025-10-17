П’яний чоловік прив’язав собаку до мототрактора та тягнув дорогою на Закарпатті: відкрито кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

У селі Фанчиково на Закарпатті місцевий мешканець прив’язав собаку до мототрактора та тягнув дорогою.

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Інцидент стався ввечері 15 жовтня. Публікацію про подію виявили під час моніторингу соцмереж. За даними місцевих ЗМІ, чоловік був напідпитку і прив’язав свого лабрадора до техніки, після чого проїхав польовою дорогою.

Постраждалого собаку врятували небайдужі місцеві жителі - вони надали тварині допомогу та викликали ветеринара.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України. Особу правопорушника встановили, йому готують підозру. За такий злочин передбачене покарання до трьох років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією тварини.

