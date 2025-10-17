УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8874 відвідувача онлайн
Новини Фото Жорстоке поводження з тваринами
1 945 7

П’яний чоловік прив’язав собаку до мототрактора та тягнув дорогою на Закарпатті: відкрито кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

У селі Фанчиково на Закарпатті місцевий мешканець прив’язав собаку до мототрактора та тягнув дорогою.

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.

На Закарпатті чоловік тягнув собаку мототрактором
Фото: Закарпаття 24

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Інцидент стався ввечері 15 жовтня. Публікацію про подію виявили під час моніторингу соцмереж. За даними місцевих ЗМІ, чоловік був напідпитку і прив’язав свого лабрадора до техніки, після чого проїхав польовою дорогою.

Постраждалого собаку врятували небайдужі місцеві жителі - вони надали тварині допомогу та викликали ветеринара.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Алабай співзасновника "95 Кварталу" Шефіра порвав песика на Київщині. Господар алабая відмовляється оплатити лікування та радить не ходити біля його угідь. ФОТОрепортаж

пес
Фото: Закарпаття 24

пес
Фото: Закарпаття 24

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України. Особу правопорушника встановили, йому готують підозру. За такий злочин передбачене покарання до трьох років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

собаки (109) Закарпатська область (2176)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо побавлення волі.. Так само прив'язати та протягнути по полю.
показати весь коментар
17.10.2025 17:39 Відповісти
Заберіть , люди добрі , цього славного песика , так як цей
нелюд має понести серйозне покарання за таке знущання
над собакою 🤬
показати весь коментар
17.10.2025 17:45 Відповісти
З отаких от нелюдів та інших маргиналів та колаборантів потрібно формувати штрафні бальони і кидати їх на мінні поля перед очєрєдним контрнаступом!!!
показати весь коментар
17.10.2025 17:50 Відповісти
І всих зебілів в штрафбат,кілька мільйонів набереться .
показати весь коментар
17.10.2025 18:16 Відповісти
Цей персонаж має скуштувати теж таке - від дому та до суду проволочитти.
І пес такий жвавий - але тій патарочі зайвий
Не тварини скоти - люди нелюді
показати весь коментар
17.10.2025 17:52 Відповісти
Ну, то все нічого, добре що хоч не ТЦК чоловіка спіймали.
показати весь коментар
17.10.2025 17:57 Відповісти
Напевно він буде жорстокий до кацапів після ВЛК та учбового центру.👍
показати весь коментар
17.10.2025 17:59 Відповісти
 
 