Алабай співзасновника "95 Кварталу" Шефіра порвав песика на Київщині. Господар алабая відмовляється оплатити лікування та радить не ходити біля його угідь. ФОТОрепортаж

У Київській області біля ферми Dubky вівчарка породи алабай накинулася на маленьку собаку та серйозно поранила її. Чотирилапа нападниця згодом втекла із закладу, який належить співвласнику "Студія "Квартал 95" Борису Шефіру.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів господар постраждалої улюблениці Ігор Трубенок, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про напад?

Він розповів, що 27 серпня 2025 року ввечері його дружина прогулювалась уздовж геологічної пам’ятки України "Змієві вали" з їхньою собакою, на ім’я Кітті.

Так, під час прогулянки з території ферми Dubky, "ворота якої майже ніколи не зачиняються", вибігла середньоазійська вівчарка (алабай), яка, за словами чоловіка, до цього часто нападала на місцевих бігунів чи велосипедистів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співзасновник "95 Кварталу" Борис Шефір переселився у Німеччину: "Треба укласти мир та дружити, війна не з Росією, а з Путіним"

Алабаїха накинулася на домашнього песика, почала її "рвати", а потім втекла з ферми. Згодом її повернули правоохоронці.

Реакція Бориса Шефіра

Після цього, за словами Ігоря, до них звернулись власники ферми, яких вони ідентифікували як Олена і Борис Шефіри, порівнявши фото жінки у соцмережах, а "чоловік назвав сам себе Борис".

Постраждалий господар, додає, що вони самостійно оплачували лікування Кітті – її досі раз на день привозять до ветеринарної клініки на чистку ран. А родина Шефірів відмовилася це робити, не вбачаючи своєї провини у нападі алабая.

"Родина Бориса й Олени Шефірів вирішила, що зробити єдину правильну річ у цій ситуації: оплатити лікування та перепросити, щось зробити з алабаїхою, яка вільно бігає за межами ферми, то трішки западло. Не час, і можливості у них немає (30 тис. грн). Їхній ветлікар сказав, що стільки у стаціонарі Кітті тримати не треба було… Зараз вони, сидячи за кордоном, ліплять відмазки, чому вони нам нічого не винні, а навіть якщо і винні, то ми їх маємо добре попросити. Ще Олена порадила не ходити біля "Валів", які їй не належать, бо вона безпеку не гарантує", - резюмував Трубенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офшорні фірми Зеленського та його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів із "Приватбанку", - ЗМІ. ВIДЕО

Київська область (4236) напад (1156) собаки (108) Шефір Борис (33)
+18
кріпаки взагалі афігіли!
набралися наглості очі від землі відривати, та й ще, про якісь гроші булькати?
малюк!!!
тцк!!!
фас фас фас
10.09.2025 18:38 Відповісти
+17
в Україні рай на землі для зельоних *********
10.09.2025 18:40 Відповісти
+13
Що тут казати. Ще один господарь життя з'явився. На жаль, його не вбили під час замаху
10.09.2025 18:37 Відповісти
Розповіла знайома жінка. Якось була вона у знайомих на поминках, і там був місцевий міндич, теж якось зв'язаний тими людьми, хто поминки влаштував. Втім, це не важливо, важливо те, що сказав той міндич, коли горілка розв'язала йому язика, звісно, російською. "Вам Порошенко відкрив кордони, от і виїзджайте, це НАША ЗЕМЛЯ".
10.09.2025 19:11 Відповісти
Що тут казати. Ще один господарь життя з'явився. На жаль, його не вбили під час замаху
10.09.2025 18:37 Відповісти
ну, хоч ви не повторюйте цієї маячні про замах!
10.09.2025 18:39 Відповісти
Сдается мне - то как-раз была комедия.
10.09.2025 19:02 Відповісти
Звісно вистава. Але я не взмозі написати зрозуміло, що "на жаль не вбили під час вистави "
10.09.2025 19:27 Відповісти
кріпаки взагалі афігіли!
набралися наглості очі від землі відривати, та й ще, про якісь гроші булькати?
малюк!!!
тцк!!!
фас фас фас
10.09.2025 18:38 Відповісти
«Ви воюєте і захищаєте свою землю!»

Ось це найбільше виють ось ці поміщики з алабаями, які зараз коктейлі потягують за кордоном і чекають, коли все завершиться.
10.09.2025 19:26 Відповісти
оце новина!
мене покусав собака на дачах
мудака попереджали
заяву написав
дільничний навіть не дзвонив
усім покую
чекають поки я її пристрелю

вам також раджу робити
та й шефіра заодно
не ганьбиться такими новима будь ласка
10.09.2025 18:38 Відповісти
Пристрелишь собаку и сядешь на 5 лет. Дерзай!
10.09.2025 19:35 Відповісти
кацап, у нас є КК та КПК
я їх знаю достеменно
13 років у мінюсті

залепі литсо, невіглас
навіть заяву не приймуть за срану собаку
ще й доведи, козел що то я
10.09.2025 20:08 Відповісти
У мене був діалог з кавказькою вівчаркою. Хазяїну потім пояснив, що можливий варіант що на дачу полетить пляшки з протитанковою сумішшю. Скільки років за це дадуть?
10.09.2025 20:13 Відповісти
Здоровля чотирилапому!!!
10.09.2025 18:38 Відповісти
обом чотирилапим здоровья, а тим двоногим потворам, хазяям алабая - усього.... най, най, най !!!!

щоб їх та їхніх нащадків чорти так рвали на тому світі

.
10.09.2025 18:44 Відповісти
тварини ходять без намордників, про собак вже взагалі мовчу
10.09.2025 18:39 Відповісти
українці ходять ходять без намордників і таблички приналежності зельоному барину ..оуїли
10.09.2025 19:24 Відповісти
Сильна новина, і ХВоток багацько...
10.09.2025 18:40 Відповісти
в Україні рай на землі для зельоних *********
10.09.2025 18:40 Відповісти
Країна мрій зебл@дків,наобирали їжте !!!
10.09.2025 18:57 Відповісти
там така Олена, як я Сара Прокопівна.
а дєтки то вообще - одуванчики із Землі Обєщанной....
10.09.2025 18:40 Відповісти
Можновладці((( Їм можна все, тому і владці! Може, ще їм чи їхньому псові потрібна допомога...
10.09.2025 18:41 Відповісти
95 квартал - це зборище кончених скажених покидьків, яке шматує країну і долі українців!
10.09.2025 18:42 Відповісти
Цікавий факт, якщо раптом сдохнуть шефри, зеленські і прочіє лисі та волохаті з Кварталу, українська культура не втратить НІЧОГО.
10.09.2025 18:44 Відповісти
Это чмо большой любитель параши и сруського мира. Типа вся параша не должна отвечать за действия }{уйла. Только судя по его по роже он должен любить то, что гораздо южнее.
10.09.2025 18:46 Відповісти
Вихід простий - спалити помістя нахабних жлобів дотла. Так завжди робили українці. Це наша традиція.
10.09.2025 18:46 Відповісти
що робили українці з шиферами спитайте в Богдана Чорного - так називають Богдана Хмельницького в єврейській історії.
10.09.2025 18:58 Відповісти
Королева Ізабелла Кастильська і Великий Інквізитор Томас Торквемада попросили шкідливий елемент злиняти з країни,- почалось зростання економіки і великі географічні відкриття.
10.09.2025 20:24 Відповісти
до речі!
зараз, зовсім не треба чекати, як стемніє
не треба смолоскип.
не треба молотов чи навіть гранати.
дрончік!!!! маленький дрончік і оператор в лісочку, в пару кілометрах від хати.
10.09.2025 19:00 Відповісти
краще на оптоволокні, так надьожнєє...

.
10.09.2025 19:03 Відповісти
Оце новина! Боря з Німеччини повернувся?
10.09.2025 18:47 Відповісти
А що ви очікували, що ця людина візьме на себе лікування ?
10.09.2025 18:47 Відповісти
Схоже що слуги урода і їх друзі остаточно втрачають відчуття безкарності та ведуть себе вседозволено, типу, «а шо ви нам зробите?».
10.09.2025 18:50 Відповісти
А і справді. А шо ви їм зробите?
10.09.2025 19:36 Відповісти
Позначки на воротах, якщо хтось щось знає.
10.09.2025 20:26 Відповісти
Та пристрелити цю потвору наступного разу, от вся справа.
10.09.2025 18:50 Відповісти
Когось цей алабай нагадує. Мені здається його господаря - Шефіра! Алабай теж - Слуга Народу!
10.09.2025 18:51 Відповісти
собаки схожі на своїх хазяїв, цей нещасний алабай також став шефіром

.
10.09.2025 19:02 Відповісти
оце блд нові пани із клоунИ
10.09.2025 18:57 Відповісти
Нарід сподівався, що це зажране бидло буде йому служити? "ВИ запросИлИ очень большую сумМу." ???
10.09.2025 19:02 Відповісти
Алабай відмовляється оплатити лікування - це цікаво)
10.09.2025 19:05 Відповісти
Терпіння у нас небезкінечне: а гнів в українського народа буде безпощадний; алабая може пожаліють, а зелених виродків- навряд
10.09.2025 19:21 Відповісти
Таку шиферну бидлоту моя покійна теща (земля їїй пухом) називала гімноїдами. Замість того щоб спокійно вибачитись і відщкодувати гроші на лікування тварини вони тупо бикують.Таке воно - бидло. І це не залежить від статків. бо це стан їхньої "душі"
10.09.2025 19:22 Відповісти
За таке має бути кримінальна відповідальність, бо собачники геть знахабніли
10.09.2025 19:27 Відповісти
Хай подякують шо і хазяїна того цуцика не загризла. Це ж сам Шефір! Перша в Україні людина (після Зєлі і Єрмака звичайно).
10.09.2025 19:35 Відповісти
Сільські розборки. Новини - яких ми заслужили
10.09.2025 19:39 Відповісти
Замітьте що не має ні якої опозиції, протистояння як було з попередніми панами,чи то війна чи може нас будуть з усіх сторін добивати
10.09.2025 19:42 Відповісти
якийсь рагуль шефір,тільки тому що хапнув грошей, вирішив що він арєстакратія Але гроші - то такоє, трапляється що потім і поховати нема за шо
10.09.2025 20:01 Відповісти
Країна мрій
10.09.2025 20:05 Відповісти
Бидлота. Зелень практично вся така.
10.09.2025 20:17 Відповісти
 
 