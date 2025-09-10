Алабай співзасновника "95 Кварталу" Шефіра порвав песика на Київщині. Господар алабая відмовляється оплатити лікування та радить не ходити біля його угідь. ФОТОрепортаж

У Київській області біля ферми Dubky вівчарка породи алабай накинулася на маленьку собаку та серйозно поранила її. Чотирилапа нападниця згодом втекла із закладу, який належить співвласнику "Студія "Квартал 95" Борису Шефіру.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів господар постраждалої улюблениці Ігор Трубенок, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про напад?

Він розповів, що 27 серпня 2025 року ввечері його дружина прогулювалась уздовж геологічної пам’ятки України "Змієві вали" з їхньою собакою, на ім’я Кітті.

Так, під час прогулянки з території ферми Dubky, "ворота якої майже ніколи не зачиняються", вибігла середньоазійська вівчарка (алабай), яка, за словами чоловіка, до цього часто нападала на місцевих бігунів чи велосипедистів.

Алабаїха накинулася на домашнього песика, почала її "рвати", а потім втекла з ферми. Згодом її повернули правоохоронці.

Реакція Бориса Шефіра

Після цього, за словами Ігоря, до них звернулись власники ферми, яких вони ідентифікували як Олена і Борис Шефіри, порівнявши фото жінки у соцмережах, а "чоловік назвав сам себе Борис".

Постраждалий господар, додає, що вони самостійно оплачували лікування Кітті – її досі раз на день привозять до ветеринарної клініки на чистку ран. А родина Шефірів відмовилася це робити, не вбачаючи своєї провини у нападі алабая.

"Родина Бориса й Олени Шефірів вирішила, що зробити єдину правильну річ у цій ситуації: оплатити лікування та перепросити, щось зробити з алабаїхою, яка вільно бігає за межами ферми, то трішки западло. Не час, і можливості у них немає (30 тис. грн). Їхній ветлікар сказав, що стільки у стаціонарі Кітті тримати не треба було… Зараз вони, сидячи за кордоном, ліплять відмазки, чому вони нам нічого не винні, а навіть якщо і винні, то ми їх маємо добре попросити. Ще Олена порадила не ходити біля "Валів", які їй не належать, бо вона безпеку не гарантує", - резюмував Трубенок.

