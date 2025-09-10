Алабай соучредителя "95 Квартала" Шефира порвал собаку на Киевщине. Теперь отказывается оплатить лечение и советует не ходить возле его угодий. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области возле фермы Dubky собака породы алабай порвала домашнюю собачку и сильно ранила ее. Четвероногий нападающий впоследствии сбежал из заведения, которое принадлежит совладельцу "Студия "Квартал 95" Борису Шефиру.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал хозяин пострадавшей любимицы Игорь Трубенок

Что известно о нападении?

Он рассказал, что 27 августа 2025 года вечером его жена прогуливалась вдоль геологического памятника Украины "Зміеві вали" с их собакой по имени Китти.

Так, во время прогулки с территории фермы Dubky, "ворота которой почти никогда не закрываются", выбежала среднеазиатская овчарка (алабай), которая, по словам мужчины, до этого часто нападала на местных бегунов или велосипедистов.

Алабаиха набросилась на домашнюю собаку, начала ее "рвать", а затем сбежала с фермы. Впоследствии ее вернули правоохранители.

Реакция Бориса Шефира

После этого, по словам Игоря, к ним обратились владельцы фермы, которых они идентифицировали как Елена и Борис Шефиры, сравнив фото женщины в соцсетях, а "мужчина назвал сам себя Борис".

Пострадавший хозяин, добавляет, что они самостоятельно оплачивали лечение Китти - ее до сих пор раз в день привозят в ветеринарную клинику на чистку ран. А семья Шефиров отказалась это делать, не видя своей вины в нападении алабая.

"Семья Бориса и Елены Шефиров решила, что сделать единственную правильную вещь в этой ситуации: оплатить лечение и извиниться, что-то сделать с алабаихой, которая свободно бегает за пределами фермы, то немного западло. Не время, и возможности у них нет (30 тыс. грн). Их ветврач сказал, что столько в стационаре Китти держать не надо было... Сейчас они, сидя за границей, лепят отмазки, почему они нам ничего не должны, а даже если и должны, то мы их должны хорошо попросить. Еще Елена посоветовала не ходить возле "Валов", которые ей не принадлежат, потому что она безопасность не гарантирует", - резюмировал Трубенок.

