7 154 55

Алабай соучредителя "95 Квартала" Шефира порвал собаку на Киевщине. Теперь отказывается оплатить лечение и советует не ходить возле его угодий. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области возле фермы Dubky собака породы алабай порвала домашнюю собачку и сильно ранила ее. Четвероногий нападающий впоследствии сбежал из заведения, которое принадлежит совладельцу "Студия "Квартал 95" Борису Шефиру.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал хозяин пострадавшей любимицы Игорь Трубенок, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о нападении?

Он рассказал, что 27 августа 2025 года вечером его жена прогуливалась вдоль геологического памятника Украины "Зміеві вали" с их собакой по имени Китти.

Так, во время прогулки с территории фермы Dubky, "ворота которой почти никогда не закрываются", выбежала среднеазиатская овчарка (алабай), которая, по словам мужчины, до этого часто нападала на местных бегунов или велосипедистов.

Алабаиха набросилась на домашнюю собаку, начала ее "рвать", а затем сбежала с фермы. Впоследствии ее вернули правоохранители.

Реакция Бориса Шефира

После этого, по словам Игоря, к ним обратились владельцы фермы, которых они идентифицировали как Елена и Борис Шефиры, сравнив фото женщины в соцсетях, а "мужчина назвал сам себя Борис".

Пострадавший хозяин, добавляет, что они самостоятельно оплачивали лечение Китти - ее до сих пор раз в день привозят в ветеринарную клинику на чистку ран. А семья Шефиров отказалась это делать, не видя своей вины в нападении алабая.

"Семья Бориса и Елены Шефиров решила, что сделать единственную правильную вещь в этой ситуации: оплатить лечение и извиниться, что-то сделать с алабаихой, которая свободно бегает за пределами фермы, то немного западло. Не время, и возможности у них нет (30 тыс. грн). Их ветврач сказал, что столько в стационаре Китти держать не надо было... Сейчас они, сидя за границей, лепят отмазки, почему они нам ничего не должны, а даже если и должны, то мы их должны хорошо попросить. Еще Елена посоветовала не ходить возле "Валов", которые ей не принадлежат, потому что она безопасность не гарантирует", - резюмировал Трубенок.

Киевская область (4335) нападение (2246) собаки (202) Шефир Борис (32)
+18
кріпаки взагалі афігіли!
набралися наглості очі від землі відривати, та й ще, про якісь гроші булькати?
малюк!!!
тцк!!!
фас фас фас
10.09.2025 18:38 Ответить
+18
в Україні рай на землі для зельоних *********
10.09.2025 18:40 Ответить
+14
Що тут казати. Ще один господарь життя з'явився. На жаль, його не вбили під час замаху
10.09.2025 18:37 Ответить
Розповіла знайома жінка. Якось була вона у знайомих на поминках, і там був місцевий міндич, теж якось зв'язаний тими людьми, хто поминки влаштував. Втім, це не важливо, важливо те, що сказав той міндич, коли горілка розв'язала йому язика, звісно, російською. "Вам Порошенко відкрив кордони, от і виїзджайте, це НАША ЗЕМЛЯ".
10.09.2025 19:11 Ответить
Що тут казати. Ще один господарь життя з'явився. На жаль, його не вбили під час замаху
10.09.2025 18:37 Ответить
ну, хоч ви не повторюйте цієї маячні про замах!
10.09.2025 18:39 Ответить
Сдается мне - то как-раз была комедия.
10.09.2025 19:02 Ответить
Звісно вистава. Але я не взмозі написати зрозуміло, що "на жаль не вбили під час вистави "
показать весь комментарий
кріпаки взагалі афігіли!
набралися наглості очі від землі відривати, та й ще, про якісь гроші булькати?
малюк!!!
тцк!!!
фас фас фас
10.09.2025 18:38 Ответить
«Ви воюєте і захищаєте свою землю!»

Ось це найбільше виють ось ці поміщики з алабаями, які зараз коктейлі потягують за кордоном і чекають, коли все завершиться.
10.09.2025 19:26 Ответить
оце новина!
мене покусав собака на дачах
мудака попереджали
заяву написав
дільничний навіть не дзвонив
усім покую
чекають поки я її пристрелю

вам також раджу робити
та й шефіра заодно
не ганьбиться такими новима будь ласка
10.09.2025 18:38 Ответить
Пристрелишь собаку и сядешь на 5 лет. Дерзай!
10.09.2025 19:35 Ответить
кацап, у нас є КК та КПК
я їх знаю достеменно
13 років у мінюсті

залепі литсо, невіглас
навіть заяву не приймуть за срану собаку
ще й доведи, козел що то я
10.09.2025 20:08 Ответить
У мене був діалог з кавказькою вівчаркою. Хазяїну потім пояснив, що можливий варіант що на дачу полетить пляшки з протитанковою сумішшю. Скільки років за це дадуть?
показать весь комментарий
Здоровля чотирилапому!!!
показать весь комментарий
обом чотирилапим здоровья, а тим двоногим потворам, хазяям алабая - усього.... най, най, най !!!!

щоб їх та їхніх нащадків чорти так рвали на тому світі

.
10.09.2025 18:44 Ответить
тварини ходять без намордників, про собак вже взагалі мовчу
показать весь комментарий
українці ходять ходять без намордників і таблички приналежності зельоному барину ..оуїли
показать весь комментарий
Сильна новина, і ХВоток багацько...
показать весь комментарий
в Україні рай на землі для зельоних *********
показать весь комментарий
Країна мрій зебл@дків,наобирали їжте !!!
показать весь комментарий
там така Олена, як я Сара Прокопівна.
а дєтки то вообще - одуванчики із Землі Обєщанной....
показать весь комментарий
Можновладці((( Їм можна все, тому і владці! Може, ще їм чи їхньому псові потрібна допомога...
показать весь комментарий
95 квартал - це зборище кончених скажених покидьків, яке шматує країну і долі українців!
показать весь комментарий
Цікавий факт, якщо раптом сдохнуть шефри, зеленські і прочіє лисі та волохаті з Кварталу, українська культура не втратить НІЧОГО.
показать весь комментарий
Это чмо большой любитель параши и сруського мира. Типа вся параша не должна отвечать за действия }{уйла. Только судя по его по роже он должен любить то, что гораздо южнее.
показать весь комментарий
Вихід простий - спалити помістя нахабних жлобів дотла. Так завжди робили українці. Це наша традиція.
показать весь комментарий
що робили українці з шиферами спитайте в Богдана Чорного - так називають Богдана Хмельницького в єврейській історії.
показать весь комментарий
Королева Ізабелла Кастильська і Великий Інквізитор Томас Торквемада попросили шкідливий елемент злиняти з країни,- почалось зростання економіки і великі географічні відкриття.
показать весь комментарий
до речі!
зараз, зовсім не треба чекати, як стемніє
не треба смолоскип.
не треба молотов чи навіть гранати.
дрончік!!!! маленький дрончік і оператор в лісочку, в пару кілометрах від хати.
показать весь комментарий
краще на оптоволокні, так надьожнєє...

.
показать весь комментарий
Оце новина! Боря з Німеччини повернувся?
показать весь комментарий
А що ви очікували, що ця людина візьме на себе лікування ?
показать весь комментарий
Схоже що слуги урода і їх друзі остаточно втрачають відчуття безкарності та ведуть себе вседозволено, типу, «а шо ви нам зробите?».
показать весь комментарий
А і справді. А шо ви їм зробите?
показать весь комментарий
Позначки на воротах, якщо хтось щось знає.
показать весь комментарий
Та пристрелити цю потвору наступного разу, от вся справа.
показать весь комментарий
Когось цей алабай нагадує. Мені здається його господаря - Шефіра! Алабай теж - Слуга Народу!
показать весь комментарий
собаки схожі на своїх хазяїв, цей нещасний алабай також став шефіром

.
показать весь комментарий
оце блд нові пани із клоунИ
показать весь комментарий
Нарід сподівався, що це зажране бидло буде йому служити? "ВИ запросИлИ очень большую сумМу." ???
показать весь комментарий
Алабай відмовляється оплатити лікування - це цікаво)
показать весь комментарий
Терпіння у нас небезкінечне: а гнів в українського народа буде безпощадний; алабая може пожаліють, а зелених виродків- навряд
показать весь комментарий
Таку шиферну бидлоту моя покійна теща (земля їїй пухом) називала гімноїдами. Замість того щоб спокійно вибачитись і відщкодувати гроші на лікування тварини вони тупо бикують.Таке воно - бидло. І це не залежить від статків. бо це стан їхньої "душі"
показать весь комментарий
За таке має бути кримінальна відповідальність, бо собачники геть знахабніли
показать весь комментарий
Хай подякують шо і хазяїна того цуцика не загризла. Це ж сам Шефір! Перша в Україні людина (після Зєлі і Єрмака звичайно).
показать весь комментарий
Сільські розборки. Новини - яких ми заслужили
показать весь комментарий
Замітьте що не має ні якої опозиції, протистояння як було з попередніми панами,чи то війна чи може нас будуть з усіх сторін добивати
показать весь комментарий
якийсь рагуль шефір,тільки тому що хапнув грошей, вирішив що він арєстакратія Але гроші - то такоє, трапляється що потім і поховати нема за шо
показать весь комментарий
Країна мрій
показать весь комментарий
Бидлота. Зелень практично вся така.
показать весь комментарий
Кілька "коктейлів грушевського" значно покращать ситуацію...
показать весь комментарий
