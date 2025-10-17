УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
2 876 4

Американські гойдалки, Будапешт-2, вічна класика. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

На вашингтонському базарі

фотожаба

Незрозуміло...

фотожаба

...користуйся

фотожаба

Американські гойдалки

фотожаба

Будапешт-2

фотожаба

Консенсус

фотожаба

Відновлення діалогу

фотожаба

Вічна класика

фотожаба

Робота на випередження

фотожаба

Де прорахувався?

фотожаба

Халепа...

фотожаба

Хвилина поезії

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4822) путін володимир (24937) фотожаба (14278) Труханов Геннадій (400) Трамп Дональд (7375) Орбан Віктор (666)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось ТОП, з усього мотлоху.

показати весь коментар
17.10.2025 21:26 Відповісти
у "Сні" теж багато з **********
"Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!"
показати весь коментар
17.10.2025 21:35 Відповісти
"Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!.."
показати весь коментар
17.10.2025 21:40 Відповісти
"Сон" близько стоїть до "1984". але Шевченко був Першим!
показати весь коментар
17.10.2025 21:46 Відповісти
 
 