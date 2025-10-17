РУС
Американские качели, Будапешт-2, вечная классика. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

На вашингтонском базаре

Непонятно...

...пользуйся

Американские качели

Будапешт-2

Консенсус

Возобновление диалога

Вечная классика

Работа на опережение

Где просчитался?

Неудача...

Минута поэзии

политика (7387) путин владимир (32309) фотожаба (14804) Труханов Геннадий (337) Трамп Дональд (6822) Орбан Виктор (569)
Ось ТОП, з усього мотлоху.

17.10.2025 21:26 Ответить
у "Сні" теж багато з **********
"Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!"
17.10.2025 21:35 Ответить
"Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!.."
17.10.2025 21:40 Ответить
"Сон" близько стоїть до "1984". але Шевченко був Першим!
17.10.2025 21:46 Ответить
 
 