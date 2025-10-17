2 606 4
Американские качели, Будапешт-2, вечная классика. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
На вашингтонском базаре
Непонятно...
...пользуйся
Американские качели
Будапешт-2
Консенсус
Возобновление диалога
Вечная классика
Работа на опережение
Где просчитался?
Неудача...
Минута поэзии
"Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!"
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.
А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!.."