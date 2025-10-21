УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
418 3

Переправлення до Молдови за $8 тисяч: на Буковині затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Оперативники Чернівецького прикордонного загону запобігли спробі незаконного переправлення громадянина України до Молдови на ділянці відділу "Сокиряни".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік знайшов оголошення про "допомогу" у перетині кордону в одному з телеграм-каналів. До схеми був залучений громадянин Молдови, який на власному авто мав доставити клієнта до державного кордону та показати маршрут переходу.

Під час руху до держрубежу прикордонники зупинили автомобіль та затримали обох чоловіків. Затриманий українець, житель Полтавської області 1998 року народження, зізнався, що за нелегальний перехід планував заплатити 8 тисяч доларів США.

Прикордонники зірвали спробу переправлення українця до Молдови
Фото: ДПСУ

Наразі щодо нього складені матеріали про адміністративне правопорушення, а правоохоронці встановлюють організатора схеми незаконного переправлення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6514) ухилянти (1219) Чернівецька область (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці ганебні ухилянтські дії не припиняться, поки законодавчо не запровадять жорстких покарань для цих злочинців, коли ухилянт більше боятиметься репресивного впливу протягом тривалого періоду його нікчемного існування, ніж героїчного перебування на фронті.
показати весь коментар
21.10.2025 13:42 Відповісти
Кажи як є -> Героїчної загибелі.
показати весь коментар
21.10.2025 14:44 Відповісти
 
 