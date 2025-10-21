Переправлення до Молдови за $8 тисяч: на Буковині затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Оперативники Чернівецького прикордонного загону запобігли спробі незаконного переправлення громадянина України до Молдови на ділянці відділу "Сокиряни".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік знайшов оголошення про "допомогу" у перетині кордону в одному з телеграм-каналів. До схеми був залучений громадянин Молдови, який на власному авто мав доставити клієнта до державного кордону та показати маршрут переходу.

Під час руху до держрубежу прикордонники зупинили автомобіль та затримали обох чоловіків. Затриманий українець, житель Полтавської області 1998 року народження, зізнався, що за нелегальний перехід планував заплатити 8 тисяч доларів США.

Наразі щодо нього складені матеріали про адміністративне правопорушення, а правоохоронці встановлюють організатора схеми незаконного переправлення.

