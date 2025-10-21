Переправка в Молдову за $8 тысяч: на Буковине задержаны два мужчины, - ГПСУ

Оперативники Черновицкого пограничного отряда предотвратили попытку незаконной переправки гражданина Украины в Молдову на участке отдела "Сокиряны".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина нашел объявление о "помощи" в пересечении границы в одном из телеграм-каналов. К схеме был привлечен гражданин Молдовы, который на собственном авто должен был доставить клиента к государственной границе и показать маршрут перехода.

Во время движения к госгранице пограничники остановили автомобиль и задержали обоих мужчин. Задержанный украинец, житель Полтавской области 1998 года рождения, признался, что за нелегальный переход планировал заплатить 8 тысяч долларов США.

Сейчас в отношении него составлены материалы об административном правонарушении, а правоохранители устанавливают организатора схемы незаконной переправки.

