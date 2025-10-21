РУС
Переправка в Молдову за $8 тысяч: на Буковине задержаны два мужчины, - ГПСУ

Оперативники Черновицкого пограничного отряда предотвратили попытку незаконной переправки гражданина Украины в Молдову на участке отдела "Сокиряны".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина нашел объявление о "помощи" в пересечении границы в одном из телеграм-каналов. К схеме был привлечен гражданин Молдовы, который на собственном авто должен был доставить клиента к государственной границе и показать маршрут перехода.

Во время движения к госгранице пограничники остановили автомобиль и задержали обоих мужчин. Задержанный украинец, житель Полтавской области 1998 года рождения, признался, что за нелегальный переход планировал заплатить 8 тысяч долларов США.

Пограничники сорвали попытку переправки украинца в Молдову
Фото: ГПСУ

Сейчас в отношении него составлены материалы об административном правонарушении, а правоохранители устанавливают организатора схемы незаконной переправки.

Госпогранслужба (6940) уклонисты (1148) Черновицкая область (78)
Ці ганебні ухилянтські дії не припиняться, поки законодавчо не запровадять жорстких покарань для цих злочинців, коли ухилянт більше боятиметься репресивного впливу протягом тривалого періоду його нікчемного існування, ніж героїчного перебування на фронті.
