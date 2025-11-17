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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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Ворог перетворює Костянтинівку на руїни та намагається зайти у місто. ФОТОрепортаж

Війська РФ численними обстрілами перетворюють Костянтинівку Донецької області на руїни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фоторепортаж 93-ї ОМБр Холодний Яр.

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Евакуація

За даними бригади, у місті Костянтинівка наразі перебувають 4 800 людей. В Донецькій ОВА зазначають, що евакуація з міста ще можлива.

"Утім, численні спалені автівки на виїзді з міста й на всіх основних дорогах вказують на те, наскільки небезпечними і важкими нині є евакуаційні операції. Та залишатися в місті цивільним - це небезпечніше. Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом і перетворює їх на осередки пекла на Землі. Кілька таких районів неподалік вулиці Громова можна побачити на фото", - кажуть у бригаді.

Ворог намагається зайти у Костянтинівку

Також зазначається, що користуючись погодою, ворог намагається зайти у Костянтинівку, здійснюючи як піші штурми, так і пробує заїхати технікою. Утім, Сили Оборони, зокрема й воїни 93-ї бригади Холодний Яр на своїй ділянці фронту, протистоять окупантам і не дають їм наблизитися до міста впритул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 93-тя ОМБр "Холодний Яр" відбила штурм окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни
Костянтинівка руїни

"Костянтинівка, Донецька область, Україна. Держава-терорист росія перетворює ще одне українське місто на руїни. Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом. Кілька таких районів неподалік вулиці Громова можна побачити на фото", - коментує фоторепортаж Генштаб

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 28 ОМБр зірвали спробу окупантів прорватися в Костянтинівку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11267) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (329) Краматорський район (1254) Костянтинівка (591)
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Місто - це фортеця - не потрібно туди допускати кацапів - набагато краще як у полі - підвали є
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17.11.2025 10:56 Відповісти
Жодне російське місто на руїни не перетворено.
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17.11.2025 11:03 Відповісти
 
 