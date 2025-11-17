Ворог перетворює Костянтинівку на руїни та намагається зайти у місто. ФОТОрепортаж
Війська РФ численними обстрілами перетворюють Костянтинівку Донецької області на руїни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фоторепортаж 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Евакуація
За даними бригади, у місті Костянтинівка наразі перебувають 4 800 людей. В Донецькій ОВА зазначають, що евакуація з міста ще можлива.
"Утім, численні спалені автівки на виїзді з міста й на всіх основних дорогах вказують на те, наскільки небезпечними і важкими нині є евакуаційні операції. Та залишатися в місті цивільним - це небезпечніше. Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом і перетворює їх на осередки пекла на Землі. Кілька таких районів неподалік вулиці Громова можна побачити на фото", - кажуть у бригаді.
Ворог намагається зайти у Костянтинівку
Також зазначається, що користуючись погодою, ворог намагається зайти у Костянтинівку, здійснюючи як піші штурми, так і пробує заїхати технікою. Утім, Сили Оборони, зокрема й воїни 93-ї бригади Холодний Яр на своїй ділянці фронту, протистоять окупантам і не дають їм наблизитися до міста впритул.
"Костянтинівка, Донецька область, Україна. Держава-терорист росія перетворює ще одне українське місто на руїни. Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом. Кілька таких районів неподалік вулиці Громова можна побачити на фото", - коментує фоторепортаж Генштаб.
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