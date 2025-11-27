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Новини Фото Державний бюджет
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Україна увійшла до числа країн з найбільшими військовими бюджетами, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Україна опинилася серед держав, що найбільше витрачають на оборону, займаючи одне з провідних місць у глобальному рейтингу військових бюджетів.

Згідно з даними, оприлюдненими Укрінформ, Україна у 2025 році витрачає на оборону 54 мільярди доларів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Україна посіла 9 місце в рейтингу країн з найбільшими військовими бюджетами

Лідером за розміром оборонних витрат залишаються Сполучені Штати Америки з бюджетом у 949,2 мільярда доларів. Далі йдуть Китай — 449,9 мільярда доларів, та Росія — 352,1 мільярда.

У десятку також входять Індія 281,7 мільярда, Південна Корея 263 мільярда, Саудівська Аравія 135,3 мільярда, Німеччина 106,8 мільярда, Україна 103 мільярди у загальних витратах за іншим підрахунком), Велика Британія 91,1 мільярда та Японія 80,3 мільярда доларів.

В інфографіці видання також наведені дані про оборонні витрати на душу населення. Найбільше на одного громадянина витрачає Південна Корея — 9,2 тисячі доларів. Далі йдуть Катар, США, Сінгапур та Саудівська Аравія. Показник України становить 2,7 тисячі доларів на особу.

За часткою оборонних витрат у ВВП лідером також є Південна Корея 34,4%. Україна займає друге місце — 17,1% ВВП, що свідчить про надзвичайне навантаження війни на економіку. Для порівняння, у США цей показник становить 6,1%.

Сумарно 15 країн із найбільшими військовими бюджетами витрачають понад 2 трильйони доларів, що складає приблизно три чверті всіх світових оборонних витрат.

Інфографіка
Фото: ukrinform.ua

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Україна (7389) фінансування (3483) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+8
Україна посіла 9 місце в рейтингу країн з найбільшими військовими бюджетами Джерело: https://censor.net/ua/p3587397
А по розкраданню - перше, немаючи конкурентів!
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27.11.2025 18:47 Відповісти
+5
які розкрадаються земиндичем....
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27.11.2025 18:44 Відповісти
+3
Побила всі світові рекорди по розкраданню оборонного бюджету?
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27.11.2025 19:04 Відповісти
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які розкрадаються земиндичем....
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27.11.2025 18:44 Відповісти
Україна посіла 9 місце в рейтингу країн з найбільшими військовими бюджетами Джерело: https://censor.net/ua/p3587397
А по розкраданню - перше, немаючи конкурентів!
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27.11.2025 18:47 Відповісти
Побила всі світові рекорди по розкраданню оборонного бюджету?
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27.11.2025 19:04 Відповісти
Україна увійшла до числа країн з найбільшими військовими бюджетами, та з однимм із найменших грошових забезпечень на душу населення в цілому світі...!"зе поцріоти" зробили з українського одного найбіднішого народу світу в бомжів світових,"""уря, тавагісчі"""
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27.11.2025 19:05 Відповісти
І з одним з найбільших дерибанів у світі, скільки зе команда вкрала за 3.5 роки, одному богу відомо, але я впевнений що Америці терпець урветься
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27.11.2025 19:18 Відповісти
Ага, зрозуміло. Це ж можна задачку для школи скласти.

У Богдана батько заробляє 500 євро на місяць, а у Степана 1500 євро, але 1300 евро він пробухує. Хто краще харчується, Богдан чи Степан?
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27.11.2025 19:31 Відповісти
Якісь ''валянки'' з ''Укрінформу'' на інфографіці переплутали і замість Південної Кореї - написали Північна і ще прапор північної ляпнули.
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27.11.2025 19:53 Відповісти
Цікаво - а як би виглядав військовий бюджет України - якщо би банда Єрмака-Зеленського-Міндіча не відправляла регулярно ''двушку на москву''.???
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27.11.2025 20:14 Відповісти
У кацапів 150, у нас 50. Але кацапи за рік клепають 1000 ракет, а наші тільки на фарбу, покрасити в рожевий колір макет.
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27.11.2025 20:23 Відповісти
У кацапів 350, це в 7 разів більше, плюс огромний запас як совкової техніки, так і досить нової (тих же літаків), розвинен війсковий ВПК. Наша же влада всі роки незалежності тільки продавала зброю, виробляючи мізер свого і то в символічних кількостях. В нас немає розробок, немає готового ВПК (весь Южмаш взагалі якийсь пузирь) і 7кратне відставання по бюджету. Причому левова частина бюджета йде на оплату війскам. Тут навіть святі які копійки не візьмуть і будуть думати тільки про дежрау вже нічого не справлять, це треба було десятками років робити. Зараз без західної допомоги нам не виграти ніяк....
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27.11.2025 20:43 Відповісти
кацапи 350 Україна 100 - це 3,5 рази.
Кацапи під санкціями запустили по Україні за 10 міс. 1500ракет, 40тис. КАБів, 35тис. Шахедів.
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27.11.2025 21:16 Відповісти
Довоєнний бюджет України був 60-70 мільярдів, весь. Звідки зараз такі цифри? Військова допомога входить до бюджету?
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27.11.2025 21:48 Відповісти
 
 