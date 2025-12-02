На Херсонщині через російські обстріли 13 людей дістали поранення, пошкоджені також будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Раківка, Томарине, Урожайне, Милове, Дудчани, Новорайськ, Чарівне, Золота Балка, Тягинка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Веселе та місто Херсон.

Пошкодження через обстріли

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 113 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватне підприємство, магазин, газопроводи, маршрутне таксі, приватні гаражі та автомобілі.

Поранені внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 13 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

























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