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Новини Фото Новорічна ялинка у Києві
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На Софійській площі Києва запалили вогні на головній ялинці України. ФОТО

Сьогодні, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі Києва запалили вогні на головній ялинці країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

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новорічна ялинка у Києві

Ялинка, як і минулого року, штучна. Заввишки 16 метрів. Вона прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою. 

ялинка на Софійській площі
ялинка на Софійській площі

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"Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

новорічна ялинка у Києві

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Автор: 

Київ (20922) Новий рік (501) ялинка (118)
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А альона-альЙОна газоне кругом Богдана?
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05.12.2025 18:31 Відповісти
Та як газоне, то половину площі знесе!
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05.12.2025 18:35 Відповісти
Чудово!
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05.12.2025 19:34 Відповісти
Ану, давайте, нийте, шо бабла нема, світла нема
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05.12.2025 19:38 Відповісти
Респект Кличко.человек-характер.и на ринге,и в войне.кто бы что не блеял.
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05.12.2025 19:55 Відповісти
 
 