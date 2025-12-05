На Софійській площі Києва запалили вогні на головній ялинці України. ФОТО

Сьогодні, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі Києва запалили вогні на головній ялинці країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

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Ялинка, як і минулого року, штучна. Заввишки 16 метрів. Вона прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.





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"Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

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