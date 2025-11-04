У Києві встановлять головну ялинку: коли відкриття та хто фінансує

Головну новорічну ялинку України, як і минулого року, планують встановити на Софійській площі Києва. Крім того, там діятиме різдвяно-новорічна локація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розказали у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Підготовчі роботи розпочнуться найближчим часом.

Що відомо

Як і в попередні роки, місто не витрачатиме бюджетних грошей на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати, - йдеться в повідомленні КМДА.

Вони відповідатимуть за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також за ресурсне та фінансове забезпечення.

За погодженням Ради оборони столиці, на Софійській площі планують:

невелику ковзанку;

кілька будиночків для продажу кондитерських виробів і гарячих напоїв;

дотримання режиму обмеження використання електроенергії та заходів безпеки.

Коли відкриється локація

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року.

Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть, – зазначили у КМДА.

Також Рада оборони рекомендує районним адміністраціям та суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

