У Києві встановлять головну ялинку: коли відкриття та хто фінансує

У Києві почалася підготовка до Нового 2026 року

Головну новорічну ялинку України, як і минулого року, планують встановити на Софійській площі Києва. Крім того, там діятиме різдвяно-новорічна локація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розказали у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Підготовчі роботи розпочнуться найближчим часом.

Що відомо

Як і в попередні роки, місто не витрачатиме бюджетних грошей на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати, - йдеться в повідомленні КМДА.

Вони відповідатимуть за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також за ресурсне та фінансове забезпечення.

За погодженням Ради оборони столиці, на Софійській площі планують:

  • невелику ковзанку;

  • кілька будиночків для продажу кондитерських виробів і гарячих напоїв;

  • дотримання режиму обмеження використання електроенергії та заходів безпеки.

Коли відкриється локація

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року.

Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть, – зазначили у КМДА.

Також Рада оборони рекомендує районним адміністраціям та суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що на наступній сесії Київрада проголосує збільшення підтримки Сил оборони та безпеки ще на 1 мільярд гривень, кошти спрямують підрозділам ППО, які захищають столицю від "шахедів" та ракет.

гроші (995) Київ (20396) Новий рік (552) ялинка (115)
Хвэдоровича надо пригласить! Он доподлинно знает как сказать "Йолка"
показати весь коментар
04.11.2025 21:08 Відповісти
у 7раку Зе її засуньте тоді чудове вийде новорічне привітання!
показати весь коментар
04.11.2025 21:31 Відповісти
Українська суддя звернулася до світової суддівської спільноти

https://www.uajudges.org/conferences/chlenkinya-asociaciyi-suddya-marina-barsuk-zvernulasya-do-svitovoyi-suddivskoyi-spilnoti
показати весь коментар
04.11.2025 22:15 Відповісти
Тварини. Гірше тварин. Ялинка в такий час.
показати весь коментар
04.11.2025 22:46 Відповісти
 
 