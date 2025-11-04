90% житлових будинків у Києві вже з теплом, - Кличко

Майже 90% будинків у Києві уже наразі підключені до опалення.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у вівторок після відвідування енергооб'єктів Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Старт опалювального сезону

"29 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон. І до тепла вже підключені майже 90% житлових будинків, якими керують комунальні компанії. А всі інші будинки - мають можливість оперативного підключення", - повідомив Кличко у вівторок.

У Києві встановлять когенераційні установки

Він також розповів, що цієї зими у столиці встановлять когенераційні установки, які дозволять виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

"Це унікальний досвід, який нам доводиться здобувати в умовах війни", - заявив Кличко.

