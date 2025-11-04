90% житлових будинків у Києві вже з теплом, - Кличко
Майже 90% будинків у Києві уже наразі підключені до опалення.
Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у вівторок після відвідування енергооб'єктів Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Старт опалювального сезону
"29 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон. І до тепла вже підключені майже 90% житлових будинків, якими керують комунальні компанії. А всі інші будинки - мають можливість оперативного підключення", - повідомив Кличко у вівторок.
У Києві встановлять когенераційні установки
Він також розповів, що цієї зими у столиці встановлять когенераційні установки, які дозволять виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.
"Це унікальний досвід, який нам доводиться здобувати в умовах війни", - заявив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навулиці тепло, а топлять неначе скаженні, у нас вікна відкриті скрізь, з гарячою водою те саме,
вона є чомусь лише уночі невже неможна робити якось з розумом?