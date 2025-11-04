УКР
90% житлових будинків у Києві вже з теплом, - Кличко

На Харківщині вісім громад залишаються без опалення

Майже 90% будинків у Києві уже наразі підключені до опалення.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у вівторок після відвідування енергооб'єктів Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Старт опалювального сезону 

"29 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон. І до тепла вже підключені майже 90% житлових будинків, якими керують комунальні компанії. А всі інші будинки - мають можливість оперативного підключення", - повідомив Кличко у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опалювальний сезон стартував планово. Тепер задача - пройти з теплом всю зиму, - Свириденко провела засідання Антикризового енергоштабу

У Києві встановлять когенераційні установки

Він також розповів, що цієї зими у столиці встановлять когенераційні установки, які дозволять виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

"Це унікальний досвід, який нам доводиться здобувати в умовах війни", - заявив Кличко.

Також читайте: У 18 регіонах вже почали подавати тепло у житлові будинки, - Мінрозвитку

Як завжди, я входжу у 10%.😂
показати весь коментар
04.11.2025 16:24 Відповісти
Брехлива падла, уся оболонь сидить без тепла, а КТЕ навіть заявки не приймає - «у нас 10 дней на запуск, а потом будете жаловаться!» і скидають дзвінок!
показати весь коментар
04.11.2025 16:45 Відповісти
уся? тоді мій 3 мкрн вже не оболонь? тепло є. слабо, слабо... але є.
показати весь коментар
04.11.2025 17:05 Відповісти
Це називається, застав дурного Богу молитися, він і лоба розіб"є!
Навулиці тепло, а топлять неначе скаженні, у нас вікна відкриті скрізь, з гарячою водою те саме,
вона є чомусь лише уночі невже неможна робити якось з розумом?
показати весь коментар
04.11.2025 17:37 Відповісти
 
 