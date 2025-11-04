РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости
274 2

90% жилых домов в Киеве уже с теплом, - Кличко

В Харьковской области восемь общин остаются без отопления

Почти 90% домов в Киеве уже подключены к отоплению.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во вторник после посещения энергообъектов Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Старт отопительного сезона

"29 октября Киев начал отопительный сезон. И к теплу уже подключены почти 90% жилых домов, которыми управляют коммунальные компании. А все остальные дома - имеют возможность оперативного подключения", - сообщил Кличко во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон стартовал по плану. Теперь задача - пройти с теплом всю зиму, - Свириденко провела заседание Антикризисного энергоштаба

В Киеве установят когенерационные установки

Он также рассказал, что этой зимой в столице установят когенерационные установки, которые позволят производить дополнительно около 100 мВт электроэнергии для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.

"Это уникальный опыт, который нам приходится приобретать в условиях войны", - заявил Кличко.

Читайте также: В 18 регионах уже начали подавать тепло в жилые дома, - Минразвития

Автор: 

Киев (26312) Кличко Виталий (4694) Тарифы на отопление (728) отопительный сезон (545)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як завжди, я входжу у 10%.😂
показать весь комментарий
04.11.2025 16:24 Ответить
Брехлива падла, уся оболонь сидить без тепла, а КТЕ навіть заявки не приймає - «у нас 10 дней на запуск, а потом будете жаловаться!» і скидають дзвінок!
показать весь комментарий
04.11.2025 16:45 Ответить
 
 