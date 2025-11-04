90% жилых домов в Киеве уже с теплом, - Кличко
Почти 90% домов в Киеве уже подключены к отоплению.
Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во вторник после посещения энергообъектов Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Старт отопительного сезона
"29 октября Киев начал отопительный сезон. И к теплу уже подключены почти 90% жилых домов, которыми управляют коммунальные компании. А все остальные дома - имеют возможность оперативного подключения", - сообщил Кличко во вторник.
В Киеве установят когенерационные установки
Он также рассказал, что этой зимой в столице установят когенерационные установки, которые позволят производить дополнительно около 100 мВт электроэнергии для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.
"Это уникальный опыт, который нам приходится приобретать в условиях войны", - заявил Кличко.
