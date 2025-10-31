Адміністрація Печерського району Києва витратить 200 мільйонів на будівництво шкільного укриття за завищеними цінами

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської райдержадміністрації (РДА) 24 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Інтеграл Буд-Стандарт" будівництво шкільного укриття за 207,16 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2026 року на вулиці Джона Маккейна, 22а у Києві потрібно збудувати окреме підземне укриття для школи №181 імені Івана Кудрі, розраховане на 800 осіб. Площа укриття становитиме 74,6×37,8 м.

Для його будівництва потрібно демонтувати споруди та мережі у межах спортивної зони школи. На їх місці зведуть укриття, дві підпірні стіни та трибуну на 210 місць. Проєкт також передбачає оновлення благоустрою та облаштування спортивних майданчиків та універсального поля зі штучним газоном.

Договірна ціна динамічна та включає 23,78 млн грн на покриття можливих інфляційних втра. Роботи фінансуватимуться з місцевого бюджету.

При цьому ціни на основні будматеріали значно завищені, зазначає видання.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Наприклад, у підсумковій відомості ресурсів бетон В20 (М250) замовили по 4 992 грн ха кубометр (тут і далі ціни з ПДВ без доставки), хоча у відкритих джерелах ціни на нього на 17-35% нижчі.

Гумовий гранулят SBR 2-3 мм замовили по 250 грн за кілограм, хоча компанія "Майстерфайбр" продає його по 13 грн, а "Мак Гума" по 19 грн за кг, що більше ніж вдесятеро дешевше.

Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм замовили також по 250 грн за кг. Компанія "Firstfloor" продає його по 122 грн, а "Майстерфайбр Україна" – від 95 грн за кг, залежно від кольору.

Покрівельний руберойд РКК-350Б у кошторисі врахували по 159 грн за кв. м. Фірма "Alkiv" продає такий руберойд по 17 грн, "ТБК "Маяк" – по 20 грн, а база "Куб" – по 21 грн за кв. м. Це в 7-9 раза дешевше.

Щебінь фракції 40-70 мм врахували по 1 056 грн за кубометр, хоча ринкова ціна на нього становить від 300 до 686 грн за кубометр.

Невідоме покриття з синтетичної трави замовили по 1 500 грн за кв. м. Водночас компанія "Top Unity" пропонує своє найдорожче професійне спортивне покриття Unity Palermo 60 mm (Італія) за 1 203 грн за кв. м, що на 20% дешевше. Ціни на штучну траву на сайті компанії стартують від 433 грн/кв. м.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Читайте також: Київрада виділила 1,5 мільярда на мобільні укриття на вимогу призначеного Зеленським голови МВА

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА очолює Тетяна Копил-Філатова, уповноваженою особою з питань закупівель є Олег Швець. Головою Печерської РДА є Наталія Кондрашова.

Бучанська компанія "Інтеграл Буд-Стандарт" належить Тарасу Русінову з Бориспільського району Київщини. Він також є співвласником ТОВ "Центротур" разом зі Світланою Сухецькою та ТОВ "Трівіжн" разом із Наталією Нестеровою та тією ж Сухецькою.

У 2015-2017 роках Русінов працював помічником депутата Київради Олександра Гончарова, який тоді представляв фракцію "Солідарність".

Олександр Гончаров і його двоюрідний брат Володимир Гончаров зробили кар’єру в мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" і нині обидва є депутатами Київради від партії "УДАР Віталія Кличка".

З 2017 року "Інтеграл Буд-Стандарт" отримала державних замовлень на 1,44 млрд грн, найбільше від Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА.