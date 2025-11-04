В Киеве установят главную елку: когда открытие и кто финансирует

Главную новогоднюю елку Украины, как и в прошлом году, планируют установить на Софийской площади Киева. Кроме того, там будет действовать рождественско-новогодняя локация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Подготовительные работы начнутся в ближайшее время.

Что известно

Как и в предыдущие годы, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты, – говорится в сообщении КГГА.

Они будут отвечать за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также за ресурсное и финансовое обеспечение.

По согласованию Совета обороны столицы, на Софийской площади планируют:

небольшой каток;

несколько домиков для продажи кондитерских изделий и горячих напитков;

соблюдение режима ограничения использования электроэнергии и мер безопасности.

Когда откроется локация

Подготовительные работы планируют начать с 8 ноября. Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года.

Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут, – отметили в КГГА.

Также Совет обороны рекомендует районным администрациям и субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.

Ранее мы сообщали, что на следующей сессии Киевсовет проголосует за увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен, средства направят подразделениям ПВО, которые защищают столицу от "Шахедов" и ракет.

