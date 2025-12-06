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Новини Фото Масований комбінований удар
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Тимчасовий мобільний вокзал розгорнули у Фастові. ФОТОрепортаж

У Фастові Київської області залізничники розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим унаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

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"Тут тепло та є все необхідне для пасажирів - навіть облаштували невелику дитячу зону та встановили ялинку. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзди наразі курсують через станцію та роблять тут зупинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відновлено рух поїздів через станцію Фастів, - "Укрзалізниця". ВIДЕО

Мобільний вокзал у Фастові
Мобільний вокзал у Фастові
Мобільний вокзал у Фастові
Мобільний вокзал у Фастові
Мобільний вокзал у Фастові
Мобільний вокзал у Фастові
Мобільний вокзал у Фастові

Наслідки масованої атаки РФ на Київщині

  • Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.
  • У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
  • У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
  • Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.

Автор: 

вокзал (308) Київська область (4639) Укрзалізниця (7201) Фастів (46) Фастівський район (77)
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Топ коментарі
+12
Ви, що, ідіоти!?
Дайте ще точні його координати, й буде взагалі - звездець!
Ворог переключився на знищення залізничної логістики!
А тому, як тільки повітряна, подалі від залізничного вокзалу!
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06.12.2025 21:52 Відповісти
+7
А Лещенко виступить зі своїм "діджейським сетом"?
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06.12.2025 21:51 Відповісти
+3
Старий вокзал би витримав , з пошкодженнями , але встояв . А цьому продовольчому павільйону шансів не було .
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06.12.2025 22:33 Відповісти

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