Тимчасовий мобільний вокзал розгорнули у Фастові. ФОТОрепортаж

У Фастові Київської області залізничники розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим унаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

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"Тут тепло та є все необхідне для пасажирів - навіть облаштували невелику дитячу зону та встановили ялинку. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзди наразі курсують через станцію та роблять тут зупинки.

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