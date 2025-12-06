Тимчасовий мобільний вокзал розгорнули у Фастові. ФОТОрепортаж
У Фастові Київської області залізничники розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим унаслідок ворожої атаки.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.
"Тут тепло та є все необхідне для пасажирів - навіть облаштували невелику дитячу зону та встановили ялинку. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поїзди наразі курсують через станцію та роблять тут зупинки.
Наслідки масованої атаки РФ на Київщині
- Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.
- У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
- У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
- Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.
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Ворог переключився на знищення залізничної логістики!
А тому, як тільки повітряна, подалі від залізничного вокзалу!