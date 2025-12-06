Відновлено рух поїздів через станцію Фастів, - "Укрзалізниця". ВIДЕО

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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"Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників - колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб. Навколо вокзалу та в депо залізничники зараз наводять лад.

Рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення ми опублікуємо.

Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси", - йдеться у повідомленні.







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Перші наслідки масованої атаки РФ

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.

У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.

Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.

Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.

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