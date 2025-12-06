Відновлено рух поїздів через станцію Фастів, - "Укрзалізниця". ВIДЕО
"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
"Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників - колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб. Навколо вокзалу та в депо залізничники зараз наводять лад.
Рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення ми опублікуємо.
Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси", - йдеться у повідомленні.
Перші наслідки масованої атаки РФ
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.
У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.
Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.
Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.
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