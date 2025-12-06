Восстановлено движение поездов через станцию Фастов, - "Укрзализныця". ВИДЕО
"Укрзализныця" возобновила движение поездов через станцию Фастов, по которой сегодня ночью враг нанес массированный удар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
"Все работы удалось быстро выполнить благодаря слаженной работе железнодорожников - путейщиков, энергетиков, связистов и всех других привлеченных служб. Вокруг вокзала и в депо железнодорожники сейчас наводят порядок.
Движение поездов будет максимально приближено к привычному графику, все обновления мы опубликуем.
Рядом с вокзалом во временном формате будут развернуты все необходимые для комфорта объекты: места ожидания, туалеты, детские зоны, кассы", - говорится в сообщении.
Первые последствия массированной атаки РФ
Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.
В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.
Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.
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