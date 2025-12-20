Росіяни завдали авіаудару по Ізюму: загинуло подружжя, постраждала жінка. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 20 грудня, російські війська вдарили по Ізюму в Харківській області, внаслідок чого загинули люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Двоє людей загинули внаслідок ворожого авіаудару по м. Ізюм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за уточненою інформацією, також постраждала 60-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

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Чим атакували?

За попередніми даними, ворог атакував Ізюм чотирма КАБами.

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Оновлена інформація

За даними Національної поліції України, близько 15:40 війська російської федерації завдали удару по місту Ізюм, застосувавши керовані авіаційні бомби.

Через атаку загинуло подружжя - чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка є працівником поліції. Також 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу.

Пошкодження

Унаслідок обстрілу пошкоджено територію непрацюючого промислового підприємства, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі.

Приватний житловий будинок зруйновано повністю.

Наслідки удару







