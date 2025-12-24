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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще 5 - поранено через ворожі обстріли. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на 24 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Лимані 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто; у Рубцях пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 авто. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 6 приватних будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено авто.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 139 людей, у тому числі 27 дітей.

обстріл
обстріл
обстріл

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армія рф (21496) обстріл (35072) Донецька область (11471)
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