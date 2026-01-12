Росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини: пошкоджені 8 будинків. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Краматорський район

Лиман зазнав атаки FPV-дроном, Слов'янськ — шахедом. У Краматорську пошкоджено 7 приватних будинків.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини.







