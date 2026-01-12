Россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: повреждены 8 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 12 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
Лиман подвергся атаке FPV-дроном, Славянск — шахедом. В Краматорске повреждены 7 частных домов.
Бахмутский район
В Резницовке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 51 человек, в том числе 23 ребенка.
