Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области: в результате агрессии РФ 1 человек погиб
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибший.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Благовещенское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Александровка, Кизомыс, Днепровское, Томарино, Михайловка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 частных дома. Также оккупанты повредили газовую трубу и частные гаражи.
Жертвы среди гражданских
Из-за российской агрессии один человек погиб.
Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 4 человека.
