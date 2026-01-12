Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области: в результате агрессии РФ 1 человек погиб

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Благовещенское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Александровка, Кизомыс, Днепровское, Томарино, Михайловка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 частных дома. Также оккупанты повредили газовую трубу и частные гаражи.

Жертвы среди гражданских

Из-за российской агрессии один человек погиб.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 4 человека.

