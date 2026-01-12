Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини: внаслідок агресії РФ одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Благовіщенське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Кізомис, Дніпровське, Томарине, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили газову трубу та приватні гаражі.

Жертви серед цивільних

Через російську агресію одна людина загинула.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.











