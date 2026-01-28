Викрито сімейну злочинну організацію, яка налагодила канал постачання та збуту до тонни кратому щомісяця
Поліцейські викрили сімейну злочинну організацію, яка налагодила міжнародний канал постачання та збуту до тонни кратому щомісяця на території України.
Злочинну схему організував 45-річний мешканець Запоріжжя, який залучив до її реалізації чотирьох близьких родичів, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Саме вони виконували ключові та найвідповідальніші функції - забезпечували міжнародне постачання психотропної речовини, її зберігання та фасування, логістику, адміністрування інтернет-ресурсів і фінансові операції. Загалом у протиправній діяльності брали участь понад десять осіб, інші учасники виконували допоміжні завдання. Угруповання діяло за ієрархічною моделлю з чітким розподілом ролей, що забезпечувало повний цикл незаконного обігу психотропів: від ввезення в Україну до збуту та легалізації доходів. Частина зловмисників перебувала за межами України.
Поліцейські встановили, що психотропну речовину постачали з території однієї з країн Європейського Союзу, маскуючи її під чай та харчові добавки. Після незаконного ввезення в Україну заборонений товар відправляли поштовими відправленнями до Запоріжжя.
У Запоріжжі фігуранти облаштували кілька складів і пунктів фасування в напівпідвальних та гаражних приміщеннях. Одночасно там зберігалося до 500 кілограмів психотропної речовини. Окрім кратому, зловмисники продавали жувальні цукерки, у складі яких експертизами виявлено психотропні та наркотичні речовини канабіноїдної групи.
Збут здійснювався через спеціалізований інтернет-сайт і телеграм-канали, адміністрування яких забезпечували окремі учасники. Замовлення відправляли клієнтам по всій території України.
Кошти, отримані від незаконного збуту, виводили через рахунки фізичних осіб-підприємців, оформлених на родичів та наближених осіб, з метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності.
Поліцейські провели обшуки на території Запорізької, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. За їх результатами вилучено понад 500 кілограмів психотропної речовини, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакувальні матеріали, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки, грошові кошти, а також інші речові докази протиправної діяльності.
Затримано шістьох учасників
Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру у створенні та участі в злочинній організації, незаконному збуті психотропних речовин, учиненому у складі злочинної організації та в особливо великих розмірах, а також контрабанді психотропних речовин.
Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Учасників, які перебувають за межами України, буде оголошено в державний та міжнародний розшук.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
