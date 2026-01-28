Разоблачена семейная преступная организация, которая наладила канал поставки и сбыта до тонны кратома ежемесячно

Полицейские разоблачили семейную преступную организацию, которая наладила международный канал поставки и сбыта до тонны кратома ежемесячно на территории Украины.

Преступную схему организовал 45-летний житель Запорожья, который привлек к ее реализации четырех близких родственников, передает Цензор.НЕТ.

Именно они выполняли ключевые и самые ответственные функции - обеспечивали международные поставки психотропного вещества, его хранение и фасовку, логистику, администрирование интернет-ресурсов и финансовые операции. Всего в противоправной деятельности участвовали более десяти человек, остальные участники выполняли вспомогательные задачи. Группировка действовала по иерархической модели с четким распределением ролей, что обеспечивало полный цикл незаконного оборота психотропов: от ввоза в Украину до сбыта и легализации доходов. Часть злоумышленников находилась за пределами Украины.

Полицейские установили, что психотропное вещество поставляли с территории одной из стран Европейского Союза, маскируя его под чай и пищевые добавки. После незаконного ввоза в Украину запрещенный товар отправляли почтовыми отправлениями в Запорожье.

В Запорожье фигуранты обустроили несколько складов и пунктов фасовки в полуподвальных и гаражных помещениях. Одновременно там хранилось до 500 килограммов психотропного вещества. Кроме кратома, злоумышленники продавали жевательные конфеты, в составе которых экспертизами выявлены психотропные и наркотические вещества каннабиноидной группы.

Сбыт осуществлялся через специализированный интернет-сайт и телеграм-каналы, администрирование которых обеспечивали отдельные участники. Заказы отправляли клиентам по всей территории Украины.

Средства, полученные от незаконного сбыта, выводили через счета физических лиц-предпринимателей, оформленных на родственников и приближенных лиц, с целью конспирации и избежания уголовной ответственности.

Полицейские провели обыски на территории Запорожской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. По их результатам изъято более 500 килограммов психотропного вещества, фасовочное оборудование, электронные весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, банковские карты, денежные средства, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Задержаны шесть участников

Следователи полиции сообщили задержанным о подозрении в создании и участии в преступной организации, незаконном сбыте психотропных веществ, совершенном в составе преступной организации и в особо крупных размерах, а также контрабанде психотропных веществ.

Санкции статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Участники, находящиеся за пределами Украины, будут объявлены в государственный и международный розыск.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.























