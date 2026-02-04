Росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Добропіллі, загалом ворог 15 разів обстріляв область

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблий.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі загинула людина. В Іванівці Шахівської громади пошкоджено 5 приватних будинків, у Золотому Колодязі - 4, у Торецькому - 2, у Грузькому - 1.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Тихонівці - 7 будинків, у Райгородку - 1. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено 9 торгових павільйонів. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено 12 приватних будинків і 2 вантажівки. У Дружківці пошкоджено авто. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 943 людини, у тому числі 29 дітей.

