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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Росіяни завдали авіаударів по Запорізькому району: загинула жінка, ще двох - поранено. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 лютого, російські війська завдали авіаударів по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

"86-річна жінка загинула, ще дві мешканки Запорізького району отримали травми внаслідок денних авіаударів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рятувальники деблокували тіло загиблої з-під завалів зруйнованого будинку.

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Пошкодження

Ще одну приватну оселю пошкоджено без подальшого горіння. Також надзвичайники ліквідували загоряння на складі місцевого підприємства.

У ДСНС повідомили, що наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

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Наслідки ударів 

Удари РФ по Запорізькій області
Удари РФ по Запорізькій області
Удари РФ по Запорізькій області

Автор: 

обстріл (34353) Запорізька область (4939) Запорізький район (595)
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Філатов прокоментував атаку "Шахеда".

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 28 лютого, атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Дніпро. Один із збитих ударних безпілотників приземлився в десяти метрах від будинку міського голови Бориса Філатова, зазначив він на своїй сторінці в https://t.me/borys_filatovv/3107 Telegram-каналі.

За його словами, товста підпірна стінка врятувала будинок від суттєвих пошкоджень. Він наголосив, що не натякає, що це міг бути замах на його життя.
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28.02.2026 18:40 Відповісти
Раша - ось хто головний терорист.
Іран - то тільки бліда копія.
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28.02.2026 18:43 Відповісти
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28.02.2026 18:49 Відповісти
Коли ви отаке читаєте, то поцікавтеся, загугліть, як на усіх виборах голосували жителі атакованих кацапською сараною районів. Ну так, по приколу...
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28.02.2026 19:12 Відповісти
Ви краще поцікавтесь, як ми пережили ніч після прильоту 7 каб 500,та ранок-3 каб 500.Це велике диво, що так мало жертв! А ще для прикола я вам відповім, що голосувала за Порошенка, і вся моя родина, а також більшість знайомих. 😭
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28.02.2026 20:02 Відповісти
За Порошенка? Вас - яких 10% Не більше. Ну, то таке... Карма на усіх 90...
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28.02.2026 20:25 Відповісти
А давай поспівчуваємо Ірану 😿. Сьогодні тут вистачає захисників цих нелюдів, а завтра ще й ***** возвеличемо.
P..s. жінці царство небесне 😿
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28.02.2026 20:02 Відповісти
Не росіяни, а неонацисти=рашисти!@@@.
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28.02.2026 21:10 Відповісти
 
 