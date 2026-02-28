Росіяни завдали авіаударів по Запорізькому району: загинула жінка, ще двох - поранено. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 лютого, російські війська завдали авіаударів по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

"86-річна жінка загинула, ще дві мешканки Запорізького району отримали травми внаслідок денних авіаударів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рятувальники деблокували тіло загиблої з-під завалів зруйнованого будинку.

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Пошкодження

Ще одну приватну оселю пошкоджено без подальшого горіння. Також надзвичайники ліквідували загоряння на складі місцевого підприємства.

У ДСНС повідомили, що наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

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Наслідки ударів





