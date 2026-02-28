Росіяни завдали авіаударів по Запорізькому району: загинула жінка, ще двох - поранено. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 лютого, російські війська завдали авіаударів по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
"86-річна жінка загинула, ще дві мешканки Запорізького району отримали травми внаслідок денних авіаударів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, рятувальники деблокували тіло загиблої з-під завалів зруйнованого будинку.
Пошкодження
Ще одну приватну оселю пошкоджено без подальшого горіння. Також надзвичайники ліквідували загоряння на складі місцевого підприємства.
У ДСНС повідомили, що наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.
Наслідки ударів
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Російські окупаційні війська в ніч на суботу, 28 лютого, атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" Дніпро. Один із збитих ударних безпілотників приземлився в десяти метрах від будинку міського голови Бориса Філатова, зазначив він на своїй сторінці в https://t.me/borys_filatovv/3107 Telegram-каналі.
За його словами, товста підпірна стінка врятувала будинок від суттєвих пошкоджень. Він наголосив, що не натякає, що це міг бути замах на його життя.
Іран - то тільки бліда копія.
P..s. жінці царство небесне 😿