Ворог ударив по Херсону: кількість загиблих зросла до 4 (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 березня, близько 13:20 російські терористи обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є жертви

Попередньо, внаслідок ворожих ударів загинули троє людей. Ще двоє херсонців дістали поранення і нині перебувають у лікарні.

"Інформація уточнюється", - зазначив очільник регіону.

Також читайте: Одна людина загинула і дві поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

За уточненою інформацією, через російський обстріл Корабельного району загинули дві літні жінки, які перебували біля підʼїзду будинку.

"Ще двоє містян - 85-річна жінка та 63-річний чоловік - дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення голови та тулуба. Швидка доставила їх до лікарні у тяжкому стані. У ці хвилини медики борються за життя постраждалих", - йдеться у повідомленні.

"У лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік, які були тяжко поранені через російський удар по Корабельному району", - додав пізніше Прокудін.











