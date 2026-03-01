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Новини Фото Обстріли Херсона
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Ворог ударив по Херсону: кількість загиблих зросла до 4 (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 березня, близько 13:20 російські терористи обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Попередньо, внаслідок ворожих ударів загинули троє людей. Ще двоє херсонців дістали поранення і нині перебувають у лікарні.

"Інформація уточнюється", - зазначив очільник регіону.

Також читайте: Одна людина загинула і дві поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріл Херсону

Оновлена інформація

За уточненою інформацією, через російський обстріл Корабельного району загинули дві літні жінки, які перебували біля підʼїзду будинку.

"Ще двоє містян - 85-річна жінка та 63-річний чоловік - дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення голови та тулуба. Швидка доставила їх до лікарні у тяжкому стані. У ці хвилини медики борються за життя постраждалих", - йдеться у повідомленні.

"У лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік, які були тяжко поранені через російський удар по Корабельному району", - додав пізніше Прокудін.

Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону
Обстріл Херсону

Автор: 

обстріл (34369) Херсонська область (6706) Херсонський район (903)
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Когда московия посыпется и свиньи начнут грызть друг друга обязательно нужно будет помогать всем сторонам. Московия должна стать абсолютным диким полем с вечно воюющими друг с другом кланами.
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01.03.2026 14:26 Відповісти
Від цих замилювань війна стає якоюсь несправжньою.
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01.03.2026 14:42 Відповісти
Кацапська мразота! Щоб ви всі виздихали до 10-го коліна!
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01.03.2026 16:27 Відповісти
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01.03.2026 16:43 Відповісти
 
 