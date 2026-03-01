Ворог ударив по Херсону: кількість загиблих зросла до 4 (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 березня, близько 13:20 російські терористи обстріляли Корабельний район Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Попередньо, внаслідок ворожих ударів загинули троє людей. Ще двоє херсонців дістали поранення і нині перебувають у лікарні.
"Інформація уточнюється", - зазначив очільник регіону.
Оновлена інформація
За уточненою інформацією, через російський обстріл Корабельного району загинули дві літні жінки, які перебували біля підʼїзду будинку.
"Ще двоє містян - 85-річна жінка та 63-річний чоловік - дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення голови та тулуба. Швидка доставила їх до лікарні у тяжкому стані. У ці хвилини медики борються за життя постраждалих", - йдеться у повідомленні.
"У лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік, які були тяжко поранені через російський удар по Корабельному району", - додав пізніше Прокудін.
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