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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю та району: 11 постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)

У середу, 11 березня, російські загарбники атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Є постраждалі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані. Всі служби працюють", - написав посадовець о 16:27.

"Вже відомо про двох постраждалих: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни ударили керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби", - повідомив Федоров о 16:35.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Оновлення

О 17:07 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.

"Росіяни скинули КАБи на Запоріжжя та Запорізький район. Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі", - розповів посадовець. 

Оновлення

О 17:44 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 9, серед них дитина. 

Оновлення

О 19:39 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених двоє дітей - 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

"Осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес - вже одинадцять людей звернулися за медичною допомогою після ворожого удару на Запоріжжя та Запорізький район", - написав посадовець. 

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Ворожий удар по Запоріжжю 11 березня

Дивіться також: Ворог ударив по Запоріжжю: палає вантажівка (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2596) Запорізька область (4981) атака (1650) КАБ (550) Запорізький район (625)
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Мабуть, ще Бриль з Яценюком і гройсманом, завчасно потурбувалися про мешканців Запорізької області і самого Запоріжжя!! В СБУ, ГПУ і ДБР можуть, це підтвердити….. мабуть!
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11.03.2026 17:09 Відповісти
Федоров вже набудував підземних шкіл, зараз за підземні дитячі садочки взявся. Підземну мєрію не хоче будувати.
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11.03.2026 18:39 Відповісти
Шпігельшнауцер, запускай свої Фламінгі. Русня нас в рази більше обстрілює.
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11.03.2026 20:29 Відповісти
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11.03.2026 20:42 Відповісти
Необхідно знищити виробництво КАБів у ворога, кажуть що там задіяно дороге обладнання з КНР,Тайваню та Японії!
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11.03.2026 21:25 Відповісти
 
 