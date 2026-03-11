Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю та району: 11 постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж (оновлено)
У середу, 11 березня, російські загарбники атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Є постраждалі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Попередньо, внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоповерхівку. Є травмовані. Всі служби працюють", - написав посадовець о 16:27.
"Вже відомо про двох постраждалих: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни ударили керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби", - повідомив Федоров о 16:35.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох.
Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки.
Оновлення
О 17:07 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.
"Росіяни скинули КАБи на Запоріжжя та Запорізький район. Наразі відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків у Запоріжжі", - розповів посадовець.
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О 17:44 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 9, серед них дитина.
Оновлення
О 19:39 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених двоє дітей - 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
"Осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес - вже одинадцять людей звернулися за медичною допомогою після ворожого удару на Запоріжжя та Запорізький район", - написав посадовець.
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