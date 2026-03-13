Доба на Донеччині: двоє загиблих, шестеро поранених. Ворог обстріляв 10 населених пунктів. ФОТОрепортаж

За 12 березня російські обстріли на Донеччині уразили 10 населених пунктів, пошкоджено 13 цивільних об’єктів, серед яких 5 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

По Дружківці ворог вдарив чотирма бомбами "КАБ-250" і трьома FPV-дронами – постраждали шестеро мирних жителів. Пошкоджено 2 приватних будинки й цивільне авто.

У Краматорську ворожі дрони пошкодили адмінбудівлю та два автомобілі. У Шабельківці й Тетянівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Райгородку – три господарських споруди.

У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 10 будинків.

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено будинок. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Староварварівці — 3 будинки і 2 автівки.

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Одну людину росіяни вбили в Лимані.

У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Наслідки атаки

















