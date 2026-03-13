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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: двоє загиблих, шестеро поранених. Ворог обстріляв 10 населених пунктів. ФОТОрепортаж

За 12 березня російські обстріли на Донеччині уразили 10 населених пунктів, пошкоджено 13 цивільних об’єктів, серед яких 5 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

По Дружківці ворог вдарив чотирма бомбами "КАБ-250" і трьома FPV-дронами – постраждали шестеро мирних жителів. Пошкоджено 2 приватних будинки й цивільне авто.

У Краматорську ворожі дрони пошкодили адмінбудівлю та два автомобілі. У Шабельківці й Тетянівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Райгородку – три господарських споруди.

У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 10 будинків.

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено будинок. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Староварварівці — 3 будинки і 2 автівки. 

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Одну людину росіяни вбили в Лимані.

У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Наслідки атаки

Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня
Обстірли Донеччини 12 березня

Автор: 

Краматорськ (935) Донецька область (11352) Бахмутський район (858) Краматорський район (1280) Різниківка (49) Дружківка (169) Костянтинівка (597) Шабельківка (8) Райгородок (25) Малинівка (5) Староварварівка (5) Сергіївка (11) Лиман (248) Очеретине (9) Тетянівка (8)
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