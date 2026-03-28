У РФ атаковано великий НПЗ у Ярославлі: на заводі спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 28 березня безпілотники атакували один із найбільших НПЗ у Ярославлі. Після ударів на заводі виникли пожежі в різних зонах, зокрема біля резервуарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали, Exilenova+ та Supernova+.

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За даними з відкритих джерел і відео, оприлюднених у мережі, по території підприємства було зафіксовано кілька влучань дронів, після чого на об’єкті спалахнули пожежі. У соцмережах активно поширюються кадри займання на території заводу.

Російська влада традиційно обмежено коментує подібні інциденти. Водночас губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що в регіоні нібито було відбито атаку понад 30 безпілотників. Також він повідомив, що напередодні ввечері в аеропорту Ярославля запроваджували тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

За наявними відеоматеріалами, дрони заходили на ціль із північно-західного напрямку, пролетівши над містом перед ударом по промисловій зоні. Ймовірно, така траєкторія могла бути використана для обходу систем протиповітряної оборони РФ.

Після атаки на території підприємства спостерігалося займання щонайменше у трьох локаціях. Йдеться про пожежі в районі технологічних установок, ймовірне горіння нафтопродуктів, а також займання у зоні резервуарного парку, де зберігаються готові нафтопродукти та проміжні компоненти переробки.

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Ярославський НПЗ: що відомо?

Ярославський НПЗ - велике промислове підприємство, яке входить до числа ключових НПЗ країни та належить компанії "Славнефть", контрольованій "Роснефтью" і "Газпром нафтою". Його потужності дозволяють переробляти мільйони тонн нафти на рік і виробляти бензин, дизельне паливо, мазут і різні нафтопродукти для промисловості та транспорту. Завод є одним із найбільших у центральній частині Росії та має стратегічне значення для паливного забезпечення регіонів і частково промисловості, пов’язаної з державним сектором.

Підприємство забезпечує паливом як цивільний ринок, так і російську армію. Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік (приблизно 300 тис. барелів на добу).

Ярославський нафтопереробний завод розташований у місті Ярославль приблизно за 250 км від Москви. Відстань до кордону з Україною - понад 700 км, що довгий час вважалося безпечним для російської інфраструктури.

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Атака БпЛА









