Рашисти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Армія РФ обстріляла пожежнo-рятувальний підрозділ в Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Удар по підрозділу ДСНС
Як зазначається, вночі 27 березня внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю ДСНС: вибито вікна, двері та ворота. Уламками посічено службовий автомобіль та 3 приватні автівки.
На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття - без постраждалих.
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