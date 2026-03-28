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Рашисти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Армія РФ обстріляла пожежнo-рятувальний підрозділ в Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Удар по підрозділу ДСНС

Як зазначається, вночі 27 березня внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю ДСНС: вибито вікна, двері та ворота. Уламками посічено службовий автомобіль та 3 приватні автівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: під ударами РФ 45 населених пунктів, двоє загиблих та 13 поранених. ФОТО

На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття - без постраждалих.

ДСНС Запоріжжя
ДСНС Запоріжжя
ДСНС Запоріжжя
ДСНС Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2658) Запорізька область (5085) ДСНС (5404) Запорізький район (693)
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