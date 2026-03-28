Рашисты обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Армия РФ обстреляла пожарно-спасательное подразделение в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Удар по подразделению ГСЧС

Как отмечается, ночью 27 марта в результате вражеского удара повреждено здание ГСЧС: выбиты окна, двери и ворота. Осколками изрешечено служебный автомобиль и 3 частных автомобиля.

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К счастью, спасатели успели укрыться - пострадавших нет.







