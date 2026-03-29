Росія вдарила по цивільних автівках у Херсоні: загинула жінка, двоє чоловіків поранені, один з них у важкому стані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 29 березня, близько 11:00 російські терористи вдарили з безпілотника по цивільній автівці у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Загинула жінка

Зазначається, що від травм на місці загинула 43-річна жінка.

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Поранено чоловіка

Також швидка доставила до лікарні у середньому стані тяжкості 74-річного чоловіка. Він дістав контузію, уламкові поранення руки, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

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Оновлена інформація

За даними Національної поліції, близько 10-ї ранку безпілотником типу "FPV" ворог ударив по автівці в центрі Херсону. В салоні перебував 63-річний водій, він дістав вибухову травму, численні уламкові поранення кінцівок, голови, тулуба. У важкому стані чоловіка госпіталізували.

Також у поліції зазначили, що постраждалий чоловік і загибла жінка внаслідок російської атаки по авто в Корабельному районі були батьком і донькою.

Наслідки атак















